Kulturgut Ittenbeuren geht in den Endspurt

In die letzte Woche geht die Reihe „19 Uhr Ittenbeuren“ mit Literatur, Musik und Kabarett im Kulturgut von Familie Frey. Für einige Veranstaltungen gibt es noch Restkarten.

Am Dienstag sind die „Drahtzieher“ zu sehen und zu hören. Bobby Guttenberger (Gitarre), David Kluttig (Gitarre) und Kolja Legde (Kontrabass) versprechen ihren Zuhörern: „Gipsy Jazz is telling Stories“. Auch für das große Finale mit dem Hausherrn Peter Frey am Sonntag unter der Überschrift „Nikolaus ante portas“ gibt es noch einige freie Plätze. Freys literarisches Kabarett t hat eine eingeschworene Fangemeinde. Der Gastgeber warnt: „Kann Spuren von Politik enthalten.“

Wer schnell ist, kann vielleicht noch ein Ticket für Ingrid Koch am Mittwoch ergattern („Mi frogt jo koiner“) oder für Bodo Rudolf und das Lothar-Kraft-Trio am Donnerstag mit „Alter weiser Mann, erzähl!“.

Für die Sicherheit der Gäste im Kulturgut werden nur 50 Prozent der Kapazität ausgelastet, so dass genügend Abstand vorhanden ist, so der Veranstalter. Es gilt die Regel 2G+.

Karten gibt es im Vorverkauf beim Musikhaus Lange oder per E-Mail an mail@kulturgut-ittenbeuren.de

Aus Krankheitsgründen abgesagt werden musste die Veranstaltung mit der „Pflegestufe Null“ am Freitag. Besitzern von Karten wird gegen Vorlage derselben der Kaufpreis vom Kulturgut zurückerstattet.