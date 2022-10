Kulturförderung des Landes fließt auch in die Region Ravensburg

Kulturförderung in Höhe von gut 60 000 Euro des Landes fließt in die Region Ravensburg. Das teilten die Landtagsabgeordneten August Schuler (CDU) und Manne Lucha (Grüne) aus dem Wahlkreis Ravensburg mit. Mit dem Förderprogramm Zukunftsstark unterstützt das Kunstministerium demnach Kultureinrichtungen in Pandemie-Zeiten mit rund 1,3 Millionen Euro. Zwei Projekte im Wahlkreis Ravensburg werden mit einer Förderung bedacht, wie die Abgeordneten mitteilen. Für die Modernisierung der Lichttechnik im Hoftheater Baienfurt stellt das Land 30 000 Euro bereit. Die Freie Kunstschule Ravensburg hat mit ihrem Konzept die Jury überzeugt und bekommt 32 385 Euro für den Neustart „digitaler, jünger, nachhaltiger“.

Schuler und Lucha teilen dazu mit: „Dies ist ein weiterer Beitrag des Landes, damit sich vor allem kleinere Kultureinrichtungen weiterentwickeln und für das Publikum attraktiv bleiben können.“ Eine unabhängige Jury habe insgesamt 49 Anträge bewertet und 32 davon zur Förderung ausgewählt.