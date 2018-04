Kulturangebote, die verzaubern

Bei der Fülle des Konzert- und Theaterangebots in Ravensburg lassen sich viele Kulturliebhaber gern in ihrer Auswahl unterstützen. Die Stuhlreihen im Schwörsaal waren deshalb besetzt, als die Kulturamtsleiter Franz Schwarzbauer und Verena Müller ihre persönlichen Empfehlungen vorstellten und mit kleinen Videos ergänzten.

„Wenn ich ein Abo habe, dann gehe ich auch hin“, begründete eine Besucherin, dass sie sich jedes Jahr wieder ein Abonnement zusammenstellt. Verena Müller wies auf bereits bewährte Vorstellungen hin: der Kulturstart in fünf Häusern am Freitag, 5. Oktober, um 19 Uhr sowie die drei Konzerte mit dem Münchener Kammerorchester, jeweils um 20 Uhr im Konzerthaus – am Mittwoch, 10. Oktober, mit der Violinistin Isabelle Faust, am Samstag, 23. März 2019, mit Narek Hakhnazaryan am Cello und am Donnerstag, 2. Mai 2019, mit Pianist Alexander Lonquich, der Beethovensonaten spielt. „Diesmal ist das Programm extra auf Ravensburg hin zugespitzt“, versicherte Verena Müller, die sich freut, dass man da auch die Bläser hört.

Zu den bewährten und von den Musikern begehrten Darbietungen zählt mittlerweile auch die Kammermusik im Konzerthaus um 20 Uhr: Am Samstag, 27. Oktober, mit dem Streichtrio der Solisten, am Freitag, 23. November, mit dem furiosen Blockflötenensemble „Spark“ und Musik von Johann Sebastian Bach, Maurice Ravel und ABBA, und am Freitag, 30. November, spielt das Duo „Encore“ – Niek Baar (Violine) und Ben Kim (Klavier).

Vielversprechend war das gezeigte Video zur Akrobatik-Show der Sonics, die am Dienstag, 4. Dezember, um 20 Uhr das Konzerthaus in eine Zirkusarena verzaubern. Ein sehr schöner Konzerthausabend wird sicher auch der Donnerstag, 4. April 2019, mit dem Dauerbrenner und Erfolgsstück „La Traviata“ von Guiseppe Verdi und der Kammeroper Köln. Ganz neu in dieser Spielzeit ist ein Stück in türkischer Sprache mit deutschen Untertiteln, „Üstü Kalsin – Ist schon okay“, im Konzerthaus am 12. Oktober.

Klassiker für Frühaufsteher und ausgeschlafene Schüler gibt es jeweils um 19 Uhr im Konzerthaus: Johann Wolfgang Goethes „Faust – Der Tragödie erster Teil“ am Mittwoch, 17. Oktober, und am Mittwoch, 16. Januar 2019, das Schauspiel „Woyzeck“ von Georg Büchner. Daneben legte Franz Schwarzbauer den Besuchern das Familiendrama von Tennessee Williams „Die Glasmenagerie“ ans Herz (29. März 2019 im Konzerthaus). Vom Gesellschaftsstück „Bestätigung“ am 13. Februar 2019 im Theater Ravensburg sagte Schwarzbauer, dass „es den Nerv unserer Zeit trifft“. Aktuell und angesagt sind auch die Familiengeschichte am Sterbebett „Weiß“ im Theater Ravensburg am 15. November, das Beziehungsdrama „Konstellationen“ mit der beliebten Suzanne von Borsody am 12. März 2019 im Konzerthaus und das Stück nach dem Freundschaftsroman „Auerhaus“ am 21. März 2019 im Konzerthaus.

Unbedingt hervorzuheben ist die Kammermusik im Festsaal Weißenau: A-cappella singt zum Beispiel das Calmus Ensemble am 30. März 2019, am 20. Januar 2019, um 19 Uhr, spielt das Saxofon-Quartett Xenon. Im Rahmen des Bodenseefestivals werden Janine Jansen & Friends im Konzerthaus einen Mozart-Abend bestreiten; der Pianist Francesco Tristano experimentiert visuell im Konzerthaus am Samstag, 25. Mai 2019, mit den Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach. In der Zehntscheuer bietet das Dieter-Ilg-Trio Kammerjazz mit B-A-C-H und Belem zärtliche belgische Weltkammermusik.