Kulturamt sucht Helfer für spielerische Aktionen in der Innenstadt

Aufgrund der Pandemie ist das große Spielefest „Ravensburg spielt“ abgesagt worden. Um die Stadt der Spiele dennoch erlebbar zu machen, haben die Veranstalter ein alternatives Programm auf die Beine gestellt. In den Sommerferien sowie am 12. September zum verkaufsoffenen Sonntag gibt es spielerische Aktionen in der Innenstadt, teilt das Kulturamt mit.

Das sei nur möglich, wenn viele Hände tatkräftig zusammen anpacken, weshalb die Organisatoren vom Kulturamt Ravensburg rund 50 freiwillige Helferinnen und Helfer suchen. An den Stationen gebe es viele unterschiedliche Themen, sodass jeder einen Bereich finden könne, der ihm Spaß macht – von den Spielehütten über die Kreativ-Straße bis hin zum Riesen-Puzzle im Schwörsaal sowie eine Station mit VR-Brillen.

Neben vielen schönen Begegnungen bei Spiel und Spaß bekommen die Freiwilligen eine Bescheinigung über das ehrenamtliche Engagement. Jeder Helfer bekommt zudem Essensgeld für das Fest, dazu ein Mehli-T-Shirt als Erkennungsmerkmal und ein Brettspiel von Ravensburger. Am Dienstag, 17. August, um 18 Uhr und um 19.30 Uhr sind alle Interessierten in den Kornhaussaal in der Stadtbücherei zum Helfertreff eingeladen. Dort werden die einzelnen Stationen vorgestellt und man kann sich direkt fürs Wochenende eintragen.