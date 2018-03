„Kultur-Perlen“ zu einer Kette verbinden

Der Oberschwäbische Chorverband (OCV) hat mit seinem Konzert der Stuttgarter A-Capella-Gruppe „füenf“ (4. August, um 19 Uhr) im Rahmen des Events „Kißlegg ist ganz Chor“ den diesjährigen Wettbewerb um das fünfte Projekt des OEW-Kultursommers im Landkreis Ravensburg gewonnen. Die weiteren Projekte wurden nun bei einem Pressetermin im Landratsamt vorgestellt

Im vergangenen Jahr hatte der OEW-Kultursommer ein neues Label und eine neue Struktur erhalten: drei bewährte Veranstaltungen (Isny, Wolfegg und Einhalden), ein großes Blechbläserkonzert und eine jeweils durch einen Wettbewerb ermittelte Sonderveranstaltung. Damit sollten nach dem Wunsch der Initiatoren – Landrat Harald Sievers und Kulturbetriebsleiter Maximilian Eiden – zusätzlich neue Formate und neue Besucher angelockt werden. Im vergangenen Jahr gelang das mit einer beeindruckenden Gesamtzahl von etwa 9000 Gästen und Aulendorf war Gastgeber für ein besonderes „Picknick im Park“ mit Musik und Kabarett im Hofgarten.

Das Isny Opernfestival gehört nun schon seit 30 Jahren zu den Open-Air-Events in der Region Oberschwaben/Allgäu und hat dieses Jahr Richard Strauss’ „Ariadne auf Naxos“ auf dem Programm; die Inszenierung des Festivalleiters Hans-Christian Hauser ist vor dem historischen Rathaus von Isny geplant, denn jedes Jahr wechselt die Spielstätte. Bei schlechtem Wetter bietet das Kurhaus genügend Platz (1. bis 30. Juni).

Ein besonderes Kinderprogramm gibt es in Isny im Mai mit der knapp einstündigen Oper „Das Kind und die Zauberdinge“ von Maurice Ravel. Bei den Internationalen Wolfegger Konzerten wird erst im kommenden Jahr das 30. Jubiläum anstehen. 2018 widmet sich das Festival, dessen Organisation und Finanzierung auf dem 200 Mitglieder starken Freundeskreis Wolfegger Konzerte ruht, vor allem der Italienischen Musik im dreiteiligen Konzertprogramm (29. Juni bis 1. Juli): in der Alten Pfarr mit jungen Preisträgern, im Orchesterkonzert mit dem Dirigenten Manfred Honeck und dem Orchester der Mailänder Scala im Rittersaal und sakraler Chor- und Orchestermusik in der Kirche St. Katharina.

Das in der Region bereits seit 15 Jahren bekannte „Einhalden-Festival“ hatte vergangenes Jahr unter seinem Veranstalter Veit Hübner nicht den bewährten Namen, aber den Veranstaltungsort zum Kasenhof gewechselt – und zwar zur Zufriedenheit aller Beteiligten. Größer und teurer, aber Veit Hübner konnte sich auf die Hilfe von rund 100 Ehrenamtlichen verlassen. Mit attraktiven Gaststars – darunter die brasilianische Bossa Nova-Sängerin Paula Morelenbaum, Konstantin Wecker und der Kabarettist Maxi Schafroth – und vielen Möglichkeiten für Familien mit Kindern wartet das Festival zum Wochenende auf (26. bis 29. Juli, der Vorverkauf hat bereits begonnen).

Im Wolfegger Bauernhaus-Museum sind am 21. August drei starke Konzerte für Blechbläser geplant: die Brass Band Oberschwaben-Allgäu und die Ensembles „Blechverrückt“ und „European Tuba Power“, bei dem der bekannte Tubist Andreas Martin Hofmeir mitspielt. Alles im Grünen unter sonnigem Himmel – wenn der ausbleibt, gibt's ein Zelt.

Und den jetzigen Wettbewerb gewann von vier Beteiligten der Oberschwäbische Chorverband 1885 E. V., der sein stolzes Gründungsjahr im Titel trägt. 117 Chöre und 4000 Sängerinnen und Sänger, davon fast 1000 Kinder gehören dazu, und Verbandschorleiterin Anne-Regina Sieber freut sich auf die a-cappella-Comedy „5 Engel für Charlie“, fünf singende Komiker, die auf der neuen Bühne im Strandbad am Obersee in Kißlegg am 4. und 5. August auftreten werden.