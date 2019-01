Kultur für alle in der Ravensburger Vesperkirche

Viele Menschen können sich nie eine Karte für ein Konzert oder eine Kabarettveranstaltung leisten. Während der Vesperkirche (29. Januar bis 17. Februar 2019) treten Musiker und Künstler auf, ohne eine Gage zu verlangen. Der Eintritt entfällt. Das Motto der Veranstaltungen heiße „Kultur für alle“, teilten die Vesperkirche-Veranstalter mit.

Wer zu den Veranstaltungen kommt, wird um Spenden zugunsten der Vesperkirche gebeten. Schon vor dem ersten Vesperkirchentag geht das Programm los. Am Samstag, 26. Januar, ist ab 17 Uhr der Stiftschor aus Tübingen in der Evangelischen Stadtkirche Ravensburg zu Gast, wo die Vesperkirche stattfindet. Das Oberschwäbische Kammerorchester tritt am Dienstag, 29. Januar, ab 19 Uhr auf. Die Old Bottle Band von Trompeter und Musikhausinhaber Erich Lange spielt traditionellen New Orleans Dixieland Jazz und tritt am Freitag, 1. Februar, ab 19 Uhr auf.

Als besonderen Höhepunkt kündigen die Veranstalter die Band New Century aus dem Raum Biberach an, deren Sänger Andreas Hauser bei der achten Staffel der Casting-Show „The Voice of Germany“ im Fernsehen zu sehen ist. Am Samstag, 2. Februar, ab 19 Uhr bringt New Century bekannte Rock- und Popsongs in die Vesperkirche.

Klassische Musik erwartet die Besucher beim Auftritt von „Tri-o-Colore“ (Querflöte, Violine, Gitarre) am Sonntag, 3. Februar, ab 19 Uhr. Auch der Kabarettist Uli Boettcher, Schirmherr der Vesperkirche, tritt auf. Er zeigt am Dienstag, 5. Februar, ab 19 Uhr Auszüge aus seinem Programm.

Zum wiederholten Mal spielt auch das Kreisverbands-Seniorenorchester in der Vesperkirche (Samstag, 9. Februar, 19 Uhr), gefolgt von Barny Bitterwolf (Sonntag, 10. Februar, 16 Uhr). Bitterwolf wird von den Veranstaltern als „oberschwäbischer Allround-Künstler“ angekündigt, er bringt nach eigenen Angaben Texte und Musik aus dem Schwäbischen auf die Bühne. Das Motto der Vesperkirche im Schussental 2019 – „Bildungsgerechtigkeit“ – wird an einem Themenabend der Zieglerschen am Montag, 11. Februar, ab 18 Uhr aufgegriffen.

Ein Heimspiel hat der Gospelchor Unity in der Evangelischen Stadtkirche am Donnerstag, 14. Februar, ab 19 Uhr. Das Vokalensemble Diapasón aus Ravensburg singt geistliche Musik am Freitag, 15. Februar, ab 19 Uhr. Zum Abschluss des Kulturprogramms tritt am Samstag, 16. Februar, ab 19 Uhr das Ensemble Ponticelli, in dem Streichinstrumente, Piano, Gesang, Schlagzeug, Gitarre und Xylofon miteinander klingen.

Über Spenden finanziert

Die Vesperkirche Ravensburg finanziert sich nach Angaben der Veranstalter allein über Spenden und gehöre zu einer der größten Veranstaltungen ihrer Art in Baden-Württemberg. Täglich kommen demnach bis zu 700 Menschen in die Kirche. Veranstalter sind das Diakonische Werk des Evangelischen Kirchenbezirks Ravensburg und das diakonische Unternehmen „Die Zieglerschen“ mit Sitz in Wilhelmsdorf.

Sie schreiben über ihr gemeinsames Projekt: „Die Vesperkirche ist ein Ort der Zuwendung für Bedürftige, aber auch ein Ort der Begegnung und Gemeinschaft von ganz unterschiedlichen Menschen, die sich sonst im Alltag selten begegnen: Wohnungslose, Menschen mit psychischen Problemen, mittellose Menschen, glückliche Jugendliche und Studierende, einsame Senioren, Familien und spielende Kinder, Asylbewerber oder Menschen im Rollstuhl.“ Täglich gibt es günstiges Essen und verschiedene Dienstleistungen für die Gäste.