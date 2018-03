Kultrock, Spitzenjazz und Lyrikabend

Das Frühjahrsprogramm der Zehntscheuer ist erschienen. Wie die Veranstalter mitteilen, bietet es den gewohnt vielseitigen Mix aus Konzerten, Kabarettabenden sowie eine Lyriklesung im Rahmen des Bodenseefestivals.

Zum Auftakt am 2. März gibt es demnach gleich einen Höhepunkt: Wolfgang Haffner wird gemeinsam mit seiner Band beweisen warum er als bester Jazzschlagzeuger Deutschlands gilt. Einen Tag spielt die Son-Band „Guacachason“ aus Havanna/Kuba ihren authentischen Sound.

Das Projekt „Votum“ um Cellist David Stromberg präsentiert am 8. März klassische Meisterwerke von Bartok, Gershwin, Joplin und Elgar in neuer Bearbeitung. Am 9. März gastiert der Fado-Sänger Telmo Pires mit Ensemble und tags darauf die eigenwillige bayerische Folkband „Pam Pam Ida“ im Rahmen ihrer „Altmodisch“-Tour. Rasante Musik-Comedy wird am 15. März geboten, wenn das niederländische Duo Stenzel & Kivits „The Impossible Concert“ aufführt.

Aus Irland kommt laut Veranstalter das Folk-Kollektiv „No Crows“, das am 16. März Liebhabern fein arrangierter Folksounds allerhand Abwechslung bietet. Und am 17. März stellen die oberschwäbischen Reggaebotschafter „Manarun“ in der Zehntscheuer ihre neue CD vor.

Im Rahmen des Bandfestivals der Musikschule sind am 22. März junge Künstler zu erleben, ehe einen Tag später der 6. Spieltag der Deutschen Kabarettmeisterschaft 2017/18 die Begegnung Murzarella gegen Andy Ost auf die Bühne bringt.

„Back to Blues“ mit Sängerin Natascha Flamisch versprechen für den 24. März eine „High Energy Blues Party“ und Foaie Verde mit dem in Ravensburg bestens bekannten Bassisten Veit Hübner am Gründonnerstag, 29. März, Balkan-Emotion pur.

Mitte April steht zunächst das Akkordeon bei drei Konzerten im Zentrum: am 13. April gastieren die beliebten Polka-Rocker von HiSS, um ihre neue CD „Sehnsucht, Südsee & Skorbut“ vorzustellen. Einen Tag später ist die Jodlerin Christina Zurbrügg mit ihrem Trio in Ravensburg und am 19. April macht das Akkordeonale-Festival erneut Zwischenstopp in der Scheuer.

Der letzte Spieltag der Deutschen Kabarettmeisterschaft bietet am 20. April die Begegnung Hörband gegen Stefan Danziger, am 21. April ist die Trommelshow der „Double Drums“ zu erleben.

Mit einem Auftritt des Deutschen Kabarettmeisters Nektarios Vlachopoulos (26. April), dem neuen „Baltasound“-Programm des Multiinstrumentalisten Martin Kälberer (27. April) und dem Auftrittt des US-Kanadischen Folkduos April Verch & Joe Newberry am 28. April geht der Monat zu Ende.

Hochklassiges auch vor Pfingsten

Kabarett mit Stefan Waghubinger (3. Mai), Spitzenjazz mit dem Tingvall Trio (4. Mai) und legendärer Krautrock mit Guru Guru am 5. Mai bieten laut Veranstalter auch kurz vor Pfingsten noch höchste Qualität in der Zehntscheuer. Gleiches gilt für den Autor und Übersetzer Ralph Dutli, der am 8. Mai Übertragungen des russischen Jahrhundertdichters Ossip Mandelstam sowie anderer Autoren vorträgt. Nur einen Tag später noch ein Schmankerl: die sizilianische Sängerin Etta Scollo spielt mit ihrem Trio das neue Programm „il passo interiore“.

Im Rahmen der „Jazztime in town“ ist die Zehntscheuer Doppelspielstätte am 12. Mai. Zur Matinee ab 11 Uhr zelebrieren „The Bigtown Bandits“ Jump Blues und Roots Rock’n’Roll, am Abend werden B.B. & the Blues Shacks für Stimmung sorgen.

Klassik und Volkskultur finden am 16. Mai zueinander, wenn das Terem Quartet aus St. Petersburg konzertiert. Eine weitere Ausgabe von „Ravensburg slammt!“ ist für Pfingstsamstag, 19. Mai, angesetzt.

Mit dem „Lautstark“ – Schülerkonzert geht die Zehntscheuer am 18. Juli schließlich in die Sommerpause.

Nähere Infos unter www.zehntscheuer-ravensburg.de. Kartenvorverkauf in Ravensburg: Tourist-Info, Musikhaus Lange und „Schwäbische Zeitung“, tickets.schwaebische.de oder 0751 / 29555777.