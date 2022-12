Kult seit 35 Jahren – endlich wieder

Der seit 35 Jahren beliebte Riesen-Hallenflohmarkt wird an zwei Tagen veranstaltet: am Freitag, 9. Dezember, von 16 bis 21 Uhr und am Samstag, 10. Dezember, von 11 bis 16 Uhr in der Oberschwabenhalle.

lockt Anbieter aus der ganzen Region offerieren große und kleine Antiquitäten, Raritäten, Trödel, Sammlerstücke, Gebrauchtwaren und vieles mehr. Das Angebot wird demnach ebenso vielfältig sein wie die Sammler-Interessen.

So gibt es für Antiquitätenfreunde beispielsweise Möbel und Uhren, Porzellan, Schmuck und Puppen. Auch Schallplatten, Spielsachen und Vintage aller Art findet man auf dem großen Sammlermarkt.

Abgerundet wird das Angebot von nützlichen Alt- und Gebrauchtwaren, wie sie nur auf dem Flohmarkt zu finden sind. Die Chancen stehen gut, dass man hier ein lang gesuchtes Stück entdeckt, ein ausgefallenes Geschenk für Weihnachten findet oder ein Schnäppchen macht, an dem man lange seine Freude haben wird. Veranstalter ist die Firma Fetzer. Der Eintritt kostet drei Euro.