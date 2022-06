Beim Künstleringespräch mit Jacqueline de Jong und der Direktorin des Kunstmuseums, Ute Stuffer am Freitag, 10. Juni, 18 Uhr, kann man spannende Hintergrundinformationen zu den Werken und dem abwechslungsreichen Leben der niederländischen Künstlerin erfahren, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Das Gespräch mit der 83-jährigen Künstlerin findet im Rahmen ihrer aktuellen und ersten musealen Einzelausstellung in Deutschland „Jacqueline de Jong. The Ultimate Kiss“ statt. Der Eintritt kostet fünf Euro. Jugendliche bis 18 Jahren, Auszubildende und Studierende müssen nichts bezahlen.. Anmeldungen unter 0751 / 828 10 oder unter kunstmuseum@ravensburg.de.