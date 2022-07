Künstlerin Susanne Hoch zeigt ihre Werke im Haus 34

Im Haus 34 in der Obere-Breite-Straße 34 in Ravensburg gibt es wieder etwas Neues zu sehen. Vom 21. Juli bis zum 9. Oktober werden Werke von Susanne Hoch, Berliner Künstlerin mit Ravensburger Wurzeln, in den Schaukästen ausgestellt. Laut Veranstalter tragen fotografische Aufnahmen der Realität ein unendliches Potenzial und Kombinationsmöglichkeiten in sich, neue Welten auf Bildflächen zu holen. Hoch schneidet, klebt und setzt Stücke zu neuen Szenen zusammen, unterzieht alles einer „Pixeloperation“ und lässt es neu auf der Leinwand entstehen. Im Oktober ist noch ein Literatur-Event zur Ausstellung geplant.