Künstler zeigt Miniaturen im Theater

Auf der Bühne des Theaters Ravensburg ist ab Freitag, 28. August, die Miniaturausstellung „8000 mm – Die kleinste Freakshow der Welt“ zu sehen. Hier zeigt Peter Berger Miniaturen und Objektbilder. Die Vernissage am 28. August beginnt um 19 Uhr.

„Die Theater Ravensburg Produktion „Die Freakshow“ hatte Peter Berger 2006 die Welt der Freaks eröffnet“, heißt es in der Ankündigung. In den vergangenen 13 Jahren seien unzählige Installationen entstanden. In der aktuellen Ausstellung formiere er seine „Freak-Miniaturen“ zu einer 8000 mm langen Parade und platziert diese auf der Bühne des Theater Ravensburg. Außerdem würden neue Objektbilder und Miniaturinstallationen ausgestellt, die in seinen zurückliegenden Ausstellungen in der Kunstnacht Ravensburg, im Graf-Zeppenlin-Haus Friedrichshafen und im Neuen Ravensburger Kunstverein noch nicht zu sehen waren.

Bergers Arbeiten würden absurde Szenerien und unmögliche Wesen zeigen, heißt es in der Mitteilung weiter. Da gibt es Fische mit Propellern, plüschige, einäugige Monster und Untote in skurrilen Alltagsszenen.

Die Ausstellung kann nach der Vernissage am Samstag, 29. August, von 11 bis 14 Uhr und von 18 bis 21 Uhr, am Sonntag, 30. August von 18 bis 21 Uhr, von Mittwoch, 2. bis Freitag, 4. September, von 18 bis 21Uhr sowie am Samstag, 5. September, 11 bis 14 Uhr und von 18 bis 21 Uhr besucht werden. Die Finisage ist für Sonntag, 6. September, 19 Uhr geplant. Auf Wunsch führt Peter Berger auch außerhalb der Öffnungszeiten durch die Ausstellung. Entsprechende Anfragen sind unter Telefon 0162 / 8697253 möglich. Bei der Vernissage sorgt Oliver Mascha mit seinem Kontrabass, Texten und Effekten für das Rahmenprogramm.