Eine Küchenzeile hat am frühen Freitagmorgen in einer Wohnung in der Seestraße in Ravensburg Feuer gefangen.

Derzeit wird laut der Polizei davon ausgegangen, dass ein technischer Defekt am Herd zur dem Brand geführt hat, bei dem letztlich ein Schaden von etwa 2000 Euro entstanden ist. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Verletzt wurde niemand.