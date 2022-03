Kröten- und Froschwanderung kommt in Schwung

Wenn die Temperaturen steigen, sich der Boden auf sechs Grad oder mehr erwärmt und die Luftfeuchtigkeit stimmt, erwachen Frösche, Kröten und Molche aus der Winterstarre. Sie machen sich jetzt auch in Oberschwaben auf den kilometerlangen Weg in die Laichgebiete. Meist suchen sie den Teich, Tümpel oder Wassergraben auf, in dem sie selbst auf die Welt gekommen sind. Deshalb ist in den kommenden Nächten beim Autofahren in Wäldern und an Gewässern besondere Vorsicht geboten. Darauf weist der BUND hin.

In den letzten Dürrejahren und trockenen Sommern ging es Kröten, Fröschen und Lurchen laut BUND besonders schlecht. Selbst die ehemals häufigen Arten wie Grasfrosch oder Erdkröte sind stark zurückgegangen. Naturschützer läuten die Alarmglocken. „Dass die Tiere sicher von ihrem Winterquartier zum Laichgewässer kommen, ist daher umso wichtiger“, so Ulfried Miller vom BUND in Ravensburg. Mitglieder von Naturschutzverbänden, aber auch Mitarbeiter von Straßenmeistereien und Bauhöfen, sind deshalb wieder in Tag- und Nachteinsätzen dabei, „Erste Hilfe“ zu leisten.

Wie in den vergangenen Jahren werden vom BUND in Schmalegg-Aulwangen, in Wolpertswende-Niedersweiler und in Horgenzell-Ibach Krötenzäune aufgestellt. Erneut erfolgt eine nächtliche Sperrung am Winterbacher Weiher in Horgenzell und am Gornhofer Egelsee. Die Verbindungsstraße L 326 nach Oberankenreute und die Gemeindestraßen zwischen Gornhofen und Kögel und beim Greckenhof in Schmalegg werden während der Frühjahrswanderung der Kröten und Frösche ebenfalls nachts für den Durchgangsverkehr gesperrt. Auf der Gemeindestraße am Horrachhof bei Berg und bei Schmalegg-Unterwolfsberg sowie in Weingarten am Kreuzbergweiher und am Schwanenteich werden von Ehrenamtlichen des NABU Weingarten in Regennächten die Tiere von der Fahrbahn abgesammelt.

Im Raum Wilhelmsdorf betreuen Mitarbeiter des Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf und des NABU Wilhelmsdorf seit vielen Jahren drei Krötenzäune an der Kreisstraße K 7964 (Birkenallee) von Wilhelmsdorf-Pfrungen nach Riedhausen, an der Landesstraße L 288 bei Horgenzell-Ringgenhausen und an der Landesstraße L 201b zwischen Wilhelmsdorf und Zußdorf. Der NABU Wilhelmsdorf organisiert und betreut seit letztem Jahr einen vierten Amphibienzaun an der Gemeindestraße von Guggenhausen nach Wendenreute sowie ein Teilstück an der Kreisstraße K 7964 kurz vor Riedhausen.