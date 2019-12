Kritische Fragen beim Sonntagsspaziergang auf der B 30

Auf jede erdenkliche Fortbewegungsart – zu Fuß, per Rad, mit Rollern und Rollschuhen, im Kinderwagen, nur noch nicht motorisiert – nahmen die Ravensburger, darunter viele Familien mit Kind und Kegel und Hund, am zwar kalten, aber wenigstens trockenen ersten Adventssonntag Besitz von ihrer neuesten Errungenschaft, der neuen B 30 zwischen Weißenau und Untereschach, die am Montag in voller Länge für den Autoverkehr in Richtung Süden, am Donnerstag auch in Richtung Norden freigegeben wird. Straßenbautechnisch Interessierte löcherten Projektleiter Joachim Rosinski mit teils kritischen Fragen.

Sicher war nicht allen, die sich auf der neuen Piste als Sonntagsspaziergänger tummelten, bewusst, dass sie Zeitzeugen der Einweihung eines neuen, leistungsfähigeren Straßenabschnitts der wichtigsten Nord-Süd-Verbindung in Oberschwaben waren, dem auf dieser Route sehr lange keine weiteren gravierenden Verbesserungen folgen werden. Mindestens weitere 15 bis 20 Jahre, davon geht Rosinski aus, dürften ins Land gehen, bis vielleicht auch bei der Umgehung von Meckenbeuren, von Enzisreute und Gaisbeuren Einweihung gefeiert werden kann, wo noch nicht einmal die Planfeststellung eingeleitet ist.

Ganz deutlich wurde während des Vortrags des Projektleiters und der angeregten Diskussion mit der ansehnlichen Schar seiner Zuhörer, wie kompliziert der Bau so einer vierspurigen Straße zumal im Bereich der Schussen ist, die verlegt werden musste.

Allein schon die 600 Meter lange Unterführung unter der Bahn und der Kreisstraße nach Oberzell in Form eines wasserdichten Betontroges mit zwölf Metern tief in den schwierigen Untergrund hinabreichender Pfahlgründung, um ein Aufschwimmen in diesem Überschwemmungsgebiet zu verhindern, war schwierig.

Wie berichtet, war die Wanne kürzlich voll Wasser gelaufen, eine Autofahrerin darin steckengeblieben, sodass sie von der Feuerwehr befreit werden musste. Hier hakten Fragesteller ein: Kann so etwas wieder passieren? Nach menschlichem Ermessen nicht, beruhigte sie der Projektleiter. Da müsse schon viel zusammenkommen. Die Unterführung der B 30 unter der Bahnlinie bei Niederbiegen sei jedenfalls noch nie vollgelaufen. Abgesoffen sei der Trog bei Weißenau kürzlich nur deshalb, weil die provisorische Baustellenpumpe überfordert gewesen sei. Inzwischen sei sie von fünf regulären, leistungsfähigeren Pumpen ersetzt worden, von denen vier für den maximalen Wasseranfall konzipiert seien, die fünfte in Reserve gehalten werde. Wenn nun aber extremer Niederschlag einhergeht mit totalem Ausfall des Stroms, ohne den die Pumpen nicht laufen können, was dann, bohrte ein aufmerksamer Zuhörer nach. Für diesen unwahrscheinlichen Fall konnte Rosinski eine kritische Situation freilich nicht ganz ausschließen.

Kritisch sehen manche Leute die Ampelanlage, die an der Einmündung der neuen in die alte B 30 bei Unter-eschach installiert worden ist, wie die Diskussion bewies. Der Stau werde sich dadurch nur nach Süden verlagern, befürchten sie. Warum man denn keinen Kreisverkehr gebaut habe? Weil der ab einer Belastung von 20 000 Fahrzeugen kollabiert, eine moderne, leistungsfähige Ampelanlage aber nicht, gab der Projektleiter zu bedenken.

Einen kreuzungsfreien Verkehrsknoten bei Untereschach, den ein anderer Diskussionsteilnehmer als die beste Lösung ansprach, hält Rosinski derzeit nicht für nötig. Anders verhält es sich nach seiner Einschätzung, wenn die neue B 30 vierspurig in Richtung Meckenbeuren und Friedrichshafen weitergebaut wird. Dann müsse über einen kreuzungsfreien Knoten bei Untereschach neu nachgedacht werden.

Ursprünglich war ins Auge gefasst, Meckenbeuren westlich durch den Brochenzeller Wald zu umfahren, also auf direktem und kürzestem Weg. Weil aber die EU die Gesetzeslage 2010 deutlich verschärft hatte, habe eine inzwischen vorgeschriebene Umweltverträglichkeitsprüfung ergeben, dass durch den Wald nicht mehr gebaut werden darf.

Meckenbeuren muss nun also östlich umfahren werden, auf einer längeren Route mit mehr Knotenpunkten und viel näher an der Bebauung, wodurch sich das Konflikt-Potenzial mit Gegnern des Projektes nicht gerade verkleinert.

Wie die Reaktionen nachdenklicher Zuhörer deutlich machten, geben sie sich keinen Illusionen hin: Durch Meckenbeuren wird sich der Verkehr noch lange Jahre auf der alten B 30 mühsam hindurchquälen müssen. Ältere sind sich darüber klar, dass sie es nicht mehr erleben werden, dass der Verkehr Meckenbeuren vierspurig, also autobahnähnlich zügig umfahren kann, so wie jetzt im Mittleren Schussental zwischen Untereschach und Baindt die Städte Ravensburg, Weingarten und die Gemeinde Baienfurt.