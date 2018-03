Kritik an Dauer-Kandidatin entlädt sich im Netz

Eine neue Facebookseite macht seit neuestem Stimmung gegen Dauerbürgermeisterkandidatin Friedhild Miller, die am 11. März auch bei der OB-Wahl in Ravensburg antritt. In dieser Woche stand die Sindelfingerin zudem wegen Beleidigung vor Gericht und wurde wegen Schuldunfähigkeit freigesprochen.

Die „Schwäbische Zeitung“ hatte die Vorstellung der beiden OB-Kandidaten am vergangenen Montag live auf auf Facebook übertragen. Einige User kommentierten die Auftritte des amtierenden Oberbürgermeisters Daniel Rapp und seiner Gegenkandidatin Miller aus Sindelfingen – unter ihnen auch die Fanseite „Gemeinsam Miller verhindern“. Diese beschreibt sich offiziell als „ein Bündnis engagierter Bürger in Baden-Württemberg“, das sich gegen durchgeknallte Vielfachbewerber einsetzen wolle. Die Seite teilt Artikel über Bürgermeisterwahlen mit Millers Beteiligung und kommentiert sie mit dem Zusatz „Miller erfolgreich verhindert“.

Genervter Bürger hat genug von Fridi Miller

Tatsächlich steckt hinter der Facebookseite ein einzelner, von Miller genervter, Bürger aus dem Rems-Murr-Kreis. Der Initiator der Gruppe, der anonym bleiben möchte, habe genug vom „Irrsinn“, dass sich Miller in so vielen Städten und Gemeinden zur Bürgermeisterwahl stelle, erklärt er auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“. „Das ist total schwachsinnig, weil sie überhaupt keinen Bezug zu den Kommunen hat. Es sind ja immer die gleichen Inhalte, die sie bringt“, sagt der 22-Jährige. Spontan habe er sich also am Sonntag dazu entschieden, die Seite auf Facebook zu erstellen. Das Fass zum Überlaufen brachte wohl auch die an diesem Tag stattgefundene Bürgermeisterwahl in Plüderhausen, einer Gemeinde in der Nähe seines Wohnortes. Hier sorgte neben Miller ein anderer, ebenfalls als „skurril“ umschriebener, Kandidat für reichlich Gesprächsstoff im Vorfeld.

Um Stimmung gegen Fridi Miller zu machen, nutzt der Administrator neben der eigenen Seite auch die Facebookseite „OB Wahl 11 März 2018“. Hier richtet er sich direkt an die Ravensburger und ruft sie auf, Miller nicht zu wählen. Die Antwort von „OB Wahl 11 März 2018“: „Auch eine Frau Miller hat das Recht zu kandidieren, wenn sie das will. Der Wähler wird schon wissen, ob er eine ,Dauerkandidatin’ will oder nicht.“ Doch auch der amtierende Oberbürgermeister der Stadt, Daniel Rapp, sei nicht die beste Lösung. Im Infobereich der Seite heißt es: „Diese Seite ist für Wähler/innen gedacht, welche andere Kandidaten wählen wollen, zum Beispiel den/die Nachbar/in.“

Auch zur Live-Übertragung der Kandidatenvorstellung für die Oberbürgermeisterwahl in Ravensburg äußerte der Administrator von „Gemeinsam Miller verhindern“ seine Meinung. Auf der Facebookseite „Schwäbische.de Oberschwaben“ bezeichnet er Miller als eine „auf psychisch fragwürdigem Fundament gebaute Dauerkandidatin“ und eine „krude Verschwörungstheoretikerin“. Für ihn sei sie schlicht „Freaky-Fridi“. Der „Schwäbischen Zeitung“ teilt er mit: Besonders (ver)störend finde er die Videos, in denen sie vor laufender Kamera mit dem Küchenmesser herumfuchtelt. Harte Worte, aber er ist sich sicher: Ganz viele Bürger würden genau so denken wie er.

Facebookseite als Parodie zu verstehen

Tatsächlich zeigen einige andere User mit ihren Kommentaren, dass sie Miller nicht wirklich ernst nehmen. Siegbergt B. nennt Millers Vorstellung eine „Märchenstunde“, Manfred B. schreibt: „Ich habe Tränen gelacht, als ich die sprechen hörte.“ Iris W. erinnert sich an „eine Rolle aus ’nem Bauerntheater“. Andere User amüsieren sich nicht ganz so und finden deutlichere Worte. Uwe S. wünscht sich eine gesetzliche Möglichkeit, „dass solche Leute eine ernsthafte Sache wie eine Wahl nicht für ihr krankes Ego missbrauchen dürfen“ und fordert „Schmeißt doch diese Fridi Miller raus!“ Für Annemarie S. wäre die Wahl von Fridi Miller sogar der „Untergang für Ravensburg“. Peter A. Seifferer schreibt: „Daniel, du bist und bleibst der fähigste Mann für Ravensburg. Bürgernähe hat einen Namen: Dr. Daniel Rapp.“ Von einer „Ravensburger Puppenkiste“ mit einer ziemlich miesen Vorstellung namens „Fridi goes Schussen“ schreibt Stefan W. auf Schwäbische.de. Allerdings glaubt er, dass Miller bei ihrer Bewerbungsrede vermutlich „von einem bestimmten kleinen Kreis von Ravensburger Bürgern“ instrumentalisiert worden sei.

Trotz der harten Kritik an der OB-Kandidatin: Richtig ernst nehmen dürfe man die Facebookseite „Gemeinsam Miller verhindern“ nicht, sagt ihr Administrator. Sie müsse als eine Art Satire oder Parodie verstanden werden. Es sei ein Versuch, die Person Miller ins Lächerliche zu ziehen, erklärt er weiter. Denn: „Man kann nicht einsteigen in die Welt der Fridi Miller.“

Gutachter: Miller ist krank

Derweil hat ein Gericht Fridi Miller wegen einer psychischen Erkrankung für schuldunfähig erklärt. Dies berichtet die „Stuttgarter Zeitung“. Der Böblinger Amtsrichter Horst Vieweg sprach sie deshalb vom Vorwurf der Beleidigung frei. Zu diesem Urteil war vor Jahren schon das Landgericht Stuttgart gekommen. Miller hatte Richter unter anderem als „korrupt“ und „Psychos“ bezeichnet, Vorwürfe, die sie teilweise auch in Ravensburg gegenüber Verwaltung und Presse geäußert hatte.

„Ihr gesamtes Weltbild ist krank“, erklärte Vieweg laut dem Medienbericht. Der in Böblingen vor Gericht geladene psychiatrische Sachverständige bescheinigte der 48-Jährigen Wahnvorstellungen. Er habe bei ihr eine „gravierende psychische Gesundheitsstörung“ feststellen müssen, die „im schizophrenen Bereich einzuordnen“ sei. Wenn sich die Frau nicht behandeln lasse, werde sie wohl weitere Straftaten begehen. Fridi Miller riet er dringend, sich einer Therapie zu unterziehen.