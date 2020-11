Kritik an Berichterstattung zum Tuning-World-Kalender

In der Ausgabe vom 20. November hat die „Schwäbische Zeitung“ in einem Artikel über den aktuellen Kalender der in diesem Jahr ausgefallenen Automobil-Messe „Tuning World“ in Friedrichshafen berichtet. Nun übt die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Ravensburg, Eva-Maria Komprecht, Kritik an Art und Weise der Darstellung.

Dass die „Schwäbische Zeitung“ auf das verkaufsfördernde Mittel „sex sells“ zurückgreifen müsse habe sie erschüttert, so Komprecht zu dem Artikel, der mit zwei wenig bekleideten Frauen auf Kühlerhauben „in lasziver Haltung“ bebildert wurde. Der redaktionelle Hinweis auf den Kalender befördere Sexismus, sei diskriminierend und würdige Frauen herab. Die Darstellung stelle Frauen „als leicht verfügbare Sexual-Objekte dar“ und bediene Geschlechterklischees, was dazu führen könne, dass die Hemmschwelle für Übergriffe sinke.

Besonders ärgeres es sie, so die Gleichstellungsbeauftragte, dass die Bebilderung kurz vor dem Auftakt der Kampagne „Orange the world“ anlässlich des UN-Gedenktages zur Beendigung von Gewalt gegen Frauen am 25. November, an dem sich auch die Stadt Ravensburg beteiligt, erschien.