Kristina Groß vom Kunstmuseum Ravensburg spricht mit Caroline Achaintre

Kostenfrei, digital und bequem von zu Hause aus lässt sich am Donnerstag, 16. Dezember, 19 Uhr, an einem Gespräch mit der deutsch-französischen Künstlerin Caroline Achaintre teilnehmen. Die Kuratorin des Kunstmuseums Ravensburg, Kristina Groß, spricht mit Achaintre über ihre Biografie, ihre Arbeitsweise, die Besonderheiten des Tuftens, einer Technik der Tapisserie, und die motivischen Inhalte der Werke der zeitgenössischen Künstlerin.

Die aktuelle Ausstellung “Shiftings„ ist Caroline Achaintres (* 1969) erste museale Einzelausstellung in Deutschland und gibt Einblick in das einprägsame Werk der in London lebenden Künstlerin. Achaintre überführt tradierte Techniken wie die Tapisserie in die Gegenwart und erkundet dabei die Grenzen zwischen Abstraktion und Gegenständlichem. Ihre Keramiken, Aquarelle und imposanten großformatigen Wandteppiche sind Einladungen an das freie Spiel der Vorstellungskraft und lassen wundersame, animalisch wirkende Figuren und maskenhafte Formationen in Erscheinung treten.

Der Link zum Livestream ist am Abend des Gespräches auf der Startseite des Kunstmuseums (www.kunstmuseum-ravensburg.de) zu finden.