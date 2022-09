Krisengespräch am Dienstag: So geht es weiter bei der Oberschwabenklinik

Die Oberschwabenklinik (OSK) ist in einer schweren Krise. Nachdem zahlreiche Chefärzte und Oberärzte Geschäftsführer Oliver Adolph das Vertrauen entzogen haben und sich Pflegekräfte mit ihnen solidarisierten und schlechte Arbeitsbedingungen beklagt hatten, findet am Dienstag ein Krisengespräch zwischen Vertretern der Chefärzte, der Pfleger, nicht-medizinischer Berufsgruppen und der Geschäftsführung gemeinsam mit dem Personalausschuss des OSK-Aufsichtsrats statt. Die „Schwäbische Zeitung“ hat im Vorfeld der Sitzung noch einmal die wichtigsten Fragen beantwortet.

Wie kam es zu der Sitzung?

Bereits Ende Juli schrieben 18 von 22 Chefärzten einen Brief an den OSK-Aufsichtsratsvorsitzenden, Landrat Harald Sievers, in dem sie ihn um ein Gespräch baten. Sie wollten gerne darlegen, warum sie nicht mehr vertrauensvoll mit einem der beiden OSK-Geschäftsführer, Oliver Adolph, zusammenarbeiten können. Sievers schlug daraufhin ein gemeinsames Gespräch mit Adolph vor, was die Ärzte ablehnten.

Die „Schwäbische Zeitung“ berichtete dann über den Brief und die Hintergründe: Das Betriebsklima soll sich in den zwei Jahren, seit Adolph Geschäftsführer wurde, stark verschlechtert haben. Zahlreiche Mitarbeiter kündigten, selbst langjährige Führungskräfte, mit Verweis auf Adolphs Führungsstil, der als autokratisch, kompromisslos und unkollegial beschrieben wird. Das Betriebsklima sei „fürchterlich“ geworden, von Drohungen und Angst geprägt. Seine Co-Geschäftsführerin, Petra Hohmann, hatte sich im Frühjahr 2021 schon nach wenigen Wochen hilfesuchend an den OSK-Aufsichtsrat gewandt, weil auch ihr eine Zusammenarbeit mit Adolph unmöglich erschien.

Das Gremium entschied sich jedoch dafür, sich von Hohmann statt von Adolph zu trennen. Um einen Skandal in einem öffentlichen Prozess zu vermeiden, wurde mit ihr ein gutes Jahr später vor dem Landgericht Ravensburg ein Vergleich geschlossen – sie erhielt eine Abfindung in Höhe von 370.000 Euro und schwieg. Aber die Probleme innerhalb der OSK waren damit nicht gelöst, was zum Brief der Chefärzte und einem weiteren Schreiben führte, in dem sich acht Pflegerinnen mit den Medizinern solidarisierten. In einer mehr als sechsstündigen Aufsichtsratssitzung am 12. August folgte das Gremium nach langer Diskussion schließlich dem ursprünglichen Vorschlag von Landrat Harald Sievers, ein gemeinsames Gespräch mit allen Beteiligten zu suchen. Man solle „miteinander, statt übereinander reden“.

Gibt es auch Menschen, die Adolph verteidigen?

Kaum. Eine einzige Assistenzärztin wandte sich an die „Schwäbische Zeitung“, weil sie glaubt, ihre Kollegen hätten Schwierigkeiten, die im Mai vom Kreistag beschlossene Strukturreform zu akzeptieren. Auch Landes-Gesundheitsminister Manfred Lucha hält viel vom OSK-Geschäftsführer, weil dieser seiner Meinung nach die Zeichen der Zeit erkannt habe und Luchas Vorstellungen von einem schlankeren Gesundheitssystem umsetzen will. Öffentlich äußern mochte sich der Grünen-Politiker aus Ravensburg zur aktuellen Lage an der OSK jedoch nicht. Hinter den Kulissen soll er jedoch auf Landrat Sievers eingewirkt haben, an Adolph festzuhalten.

Wie sind die Kompetenzen zwischen Kreistag, Aufsichtsrat und Personalausschuss verteilt? Und wer sitzt im Aufsichtsrat?

Hauptgesellschafter der OSK ist der Landkreis Ravensburg mit 99,1 Prozent. Die Stadt Ravensburg hielt früher mal 5 Prozent, machte aber mehrere Eigenkapitalerhöhungen in den vergangenen Jahren nicht mit und hat jetzt nur noch einen Anteil von 0,9 Prozent. Wichtige Entscheidungen, etwa über die Schließung von Standorten, werden im Kreistag gefällt, der Ravensburger Gemeinderat nickt diese allenfalls noch ab und nimmt die Geschäftsberichte zur Kenntnis.

Die Besetzung der Geschäftsführung ist eigentlich Sache des Kreistages. Dieser kann aber einige Entscheidungen an den Aufsichtsrat delegieren und hat das erst jüngst getan: Ob die Wangener Geburtsabteilung nach zwei Jahren weiterbetrieben wird, entscheidet zum Beispiel nach Beschluss des Kreistags vom 31. Mai der Aufsichtsrat. Der Personalausschuss des Gremiums sichtet in der Regel Bewerbungen, etwa auf Chefarztposten, und trifft dann eine Vorauswahl, welche Kandidaten sich vorstellen dürfen. Wichtige Entscheidungen werden dort nicht getroffen.

Dem Aufsichtsrat gehören Landrat Sievers als Vorsitzender und der Erste Bürgermeister der Stadt Ravensburg, Simon Blümcke, als Stellvertreter an. Zudem der Leitende Ärztliche Direktor und Vorstandsvorsitzende der Uniklinik Ulm, Udo X. Kaisers, der Adolph seinerzeit für den OSK-Geschäftsführerposten empfohlen haben soll, Mattias Geiser, Geschäftsführer der Kliniken Villingen-Schwenningen, drei OSK-Betriebsräte und zwölf Kreisräte: Peter Clement (SPD), Wolfgang Dieing (ÖDP), Roland Dieterich (FDP), Roland Haug (Freie Wähler), Carmen Kremer (Grüne), Michael Lang (Freie Wähler), Clemens Moll (CDU), Liv Pfluger (Grüne), Roland Sauter (CDU), August Schuler (CDU), Bernhard Schultes (Freie Wähler) und Sonja Wild (CDU). Im Personalausschuss sitzt die Hälfte der Aufsichtsratsmitglieder, am kommenden Dienstag sind angesichts des wichtigen Themas aber alle weiteren Aufsichtsräte als Zuhörer zugelassen.

Was wird in der Sitzung besprochen und welche Vorschläge liegen auf dem Tisch?

Viele Kreisräte und Aufsichtsräte halten die Spannungen für „atmosphärische Störungen“, die auch unter dem Stress der Corona-Pandemie und der anstehenden Umstrukturierungen entstanden seien. Sie glauben, das Hauptproblem sei eine mangelnde Kommunikationsfähigkeit und es reiche aus, Geschäftsführer Adolph entsprechend zu schulen (in einen Kommunikationskurs zu schicken). Es gibt auch die Idee einer professionellen Mediation zwischen Adolph und den Chefärzten beziehungsweise Pflegern. Interessant dürfte die Einschätzung von Adolphs neuem Co-Geschäftsführer Michael Schuler sein, der im Herbst 2021 ins Unternehmen kam. Sieht er die Lage ähnlich wie seinerzeit Hohmann? Öffentlich hat sich Schuler zu dieser Frage noch nicht geäußert, Interviews gibt die Geschäftsführung derzeit nicht.

Wie sind die Erfolgsaussichten auf eine Befriedung?

Mau. Die Mediziner und Pflegekräfte bestreiten, dass es ihnen um die Umstrukturierungen geht, und die Corona-Pandemie werde von der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat nur als Grund für die Probleme vorgeschoben. Seine Kritiker halten Adolph charakterlich für ungeeignet, das Unternehmen zu führen. Da helfe auch kein Kommunikationskurs.

Was passiert, wenn kein Kompromiss erzielt wird?

Nach SZ-Informationen sind viele Aufsichtsräte nicht gewillt, sich zum jetzigen Zeitpunkt von Adolph zu trennen, weil einige ihn ähnlich wie Minister Lucha für fachlich höchst geeignet halten, den Reformprozess durchzuziehen. Andere argumentieren, sein Vertrag laufe ohnehin im Mai 2023 aus, und es sei die elegantere Lösung, diesen einfach nicht zu verlängern.

So würde man sich nach den hohen Abfindungen für seine Vorgänger beziehungsweise Co-Geschäftsführer Sebastian Wolf und Petra Hohmann wenigstens eine weitere Abfindung aus Steuergeldern sparen. Die Autoren der Mitarbeiterbriefe – zwischenzeitlich haben auch 21 Oberärzte aus Wangen Adolph das Vertrauen entzogen – fürchten jedoch, dass diese Zeit zu lang ist und dann noch viele weitere gute Leute das Unternehmen verlassen könnten, weil sie die Situation einfach nicht mehr ertragen.