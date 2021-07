Krise macht sich im Radsport bemerkbar

Das dritte Ravensburger Altstadtrennen ist erfolgreich über die Bühne gegangen. Der Wettkampf war laut den Organisatoren des KJC Ravensburg eine der ersten Veranstaltungen für den Nachwuchs seit Langem. Viele Eltern, die jungen Fahrer sowie zahlreiche Zuschauer waren zufrieden. „An die 200 Kinder standen in zehn Rennen am Start“, teilten die Organisatoren Daniel Gathof und Tobias Hübner mit. „Für ein Kinderrennen ist das eine gute Zahl.“

Einigen Vereinen merkte man laut Gathof und Hübner allerdings an, dass sie nach der Corona-Krise Mitglieder und vor allem Kinder verloren haben. Einige Vereine wären gerne mit einer größeren Gruppe in die Ravensburger Altstadt gekommen. „Umso wichtiger war es, dass es wieder los geht und der Breiten- und Amateursport wieder stattfinden kann“, sagte Gathof. Nun können Kinder und Jugendliche wieder zu Rennen – es gibt im Sportlerleben wieder Wettkämpfe, worauf sich der Nachwuchs vorbereiten kann.

Gefühl der Anerkennung

Mit dem Rundkurs, der durch diverse Baustellen neu entstanden ist, sei man sehr zufrieden gewesen und gerade im Bereich der Marktstraße sei die Stimmung sehr gut gewesen. Ein wenig konnten sich die Nachwuchsradler hier wie bei der Tour de France fühlen. „Dies ist eine unserer Visionen“, meinte Gathof. Oft sind Nachwuchsrennen im Radsport in Industriegebieten oder auf der grünen Wiese außerhalb der Städte. Und damit abseits von den Orten, an denen die jungen Fahrer Aufmerksamkeit bekommen. „Wir wollen den Kindern ein Gefühl der Anerkennung geben, es muss toll sein, in Ravensburg zu fahren“, sagt Gathof, seit vielen Jahren Mountainbikeprofi.

Dieses Ziel habe man dank der Unterstützung der Stadt sowie starker Partner, Sponsoren und Helfern erreicht. Das Organisationsteam habe im Nachgang des Altstadtrennens schon viele positive Nachrichten erhalten. „Eltern haben sich bedankt, dass sich drei Stunden Anreise gelohnt haben oder dass es den mitreisenden Großeltern nicht langweilig wurde“, teilten Gathof und Hübner mit. Die vierte Auflage des Rennens ist bereits geplant: Am 10. Juli 2022 wollen die Organisatoren „noch eine Schippe drauflegen“.

Am Start standen natürlich zahlreiche Nachwuchsfahrer des KJC Ravensburg, aber auch Sportler des RSV Seerose Friedrichshafen, des RSC Biberach oder aus dem Allgäu. Die Seerose-Fahrer holten sich einige Podestplätze. In der U17 war die Strecke prädestiniert für den Bergspezialisten Samuel Schulz vom KJC Ravensburg. Er war Teil der vier Mann starken Spitzengruppe und wurde am Ende Zweiter. In der U15 gehörten Linus Schmid und Luan Elsäßer vom KJC nach guten Resultaten bei nationalen Wettbewerben zu den Sieganwärtern. Schmid attackierte gleich zu Beginn, setzte in der vorletzten Runde zu einem Solo an und holte sich so den Sieg im Heimrennen. Neben dem Sieg bekam er auch das gelbe Trikot des Führenden im baden-württembergischen Schülercup. Elsäßer musste sich mit Rang sechs zufriedengeben.