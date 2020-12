Krippe in der Weststadt wächst jeden Adventssonntag

In der Ravensburger Weststadt entsteht in der katholischen Kirche Zur Heiligsten Dreifaltigkeit wie jedes Jahr eine „wachsende“ Krippe. Die Krippendarstellung entstehe laut einer Mitteilung von Pfarrer Reinhold Hübschle parallel zur Predigtreihe, die in diesem Jahr unter dem Motto „Mensch bleiben – allem zum Trotz“ steht. In dieser Predigtreihe gehe es um konkrete Personen, die dann auch in der Krippe ihren Platz haben, heißt es weiter.

So stand am 1. Advent die Gestalt des Kernphysikers und Friedensforschers Carl Friedrich von Weizsäcker im Mittelpunkt, der allen Verführungen der Nationalsozialisten widerstanden hat, eine Atombombe zu bauen und dafür Geld und Erfolg zu bekommen als junger Physiker. Nach dem Krieg ist er dann der Begründer der „Quantenphilosophie“ geworden, die nach Antworten auf die Fragen sucht, die die Quantenphysik nicht mehr beantworten kann.

Schwester Gudrun Härle aus dem Kloster Reute stand am 2. Advent als eine besondere Frau aus Ravensburg im Mittelpunkt. Die im Juni Verstorbene hätte viele Menschen als einfühlsame Seelsorgerin im EK erlebt, die sich über ihre Grenzen hinaus für die Kranken und Sterbenden eingesetzt hat. Ihre Stärke war ihre Intuition und ihre Präsenz bei den Menschen, mit denen sie es zu tun hatte.

Am 3. Advent wurden die Familien in den Blick genommen – Frauen, Männer und Kinder –, die in dieser Corona-Zeit ganz besonders viele außerordentliche Situationen meistern müssen, darunter unter anderem Gewalt gegen Kinder, Gewalt in den Familien, Geldknappheit und „Social Distancing“.

Das Thema Inklusion – besondere Menschen –werde am 4. Advent, 20. Dezember, zur Sprache und als Figur in die Krippe kommen, heißt es weiter. An Heiligabend wird es zudem um 17 Uhr eine „Krippenfeier“ auf dem Kirchplatz geben. Dabei werden seit mehr als 20 Jahren immer mit wirklichen Eltern und ihrem Kind und in diesem Jahr auch mit lebendigen Schafen gefeiert. Aufgrund der Corona-Verordnungen dürfen nicht zu viele Besucher auf dem Kirchplatz zusammenkommen, doch die Kirchengemeinde werden für die Zeit der Feier zusätzlich die Angerstraße in diesem Bereich sperren lassen.