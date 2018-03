Kripo gibt Kirche nach Brand wieder frei

Eine knappe Woche nach dem Brand in der Ravensburger Kirche St. Jodok hat die Kriminalpolizei das Gebäude am Freitag wieder freigegeben. Kurz darauf sei mit den Brandsanierungsarbeiten begonnen worden, sagte der zuständige Architekt Jürgen Hildebrand der „Schwäbischen Zeitung“.

Weil die Decke drohte herabzustürzen, hatte das Technische Hilfswerk das Seitenschiff der katholischen Kirche in der Ravensburger Altstadt in der Zwischenzeit abgestützt.

Eine Sanierungsfirma, die deutschlandweit tätig ist und Erfahrungen bis hinein in die Kunstsanierung hat, übernehme die ersten Räumungs- und Reinigungsarbeiten, so Hildebrand weiter. Bis Ostern werde in kleiner Besetzung mit circa zehn Personen gearbeitet. Sobald die erforderlichen Gerüste stehen, würden es bis zu 25 Personen sein, die alle Bereiche von Ruß und Brandschäden säubern. Diese Arbeiten werden bis circa Mitte Mai abgeschlossen sein.

Die Reinigung der Orgel übernimmt der Erbauer der Orgel, die Familie Rieger aus Österreich, selbst. „Dies wird e nach der noch anstehenden Innenumgestaltung die letzte Maßnahme sein, die voraussichtlich im Spätherbst 2018 erfolgt und bis zu zwei Monate in Anspruch nimmt.“

Weiterhin erklärt Architekt Hildebrand, das Dach des nördlichen Kirchenschiffes müsse komplett erneuert werden. „Hierzu bedarf es eines Bauantrages mit denkmalschutzrechtlicher Genehmigung. Da hier Gefahr im Verzug ist, können dringen erforderliche Arbeiten direkt ausgeführt werden.“ Es werde mit einer Fertigstellung des Dachs bis zum Sommer 2018 gerechnet.

Alle Arbeiten werden laut Architekt in direkter Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalschutz, dem Bauamt der Diözese Rottenburg-Stuttgart und der Stadt Ravensburg ausgeführt.