Krimi, Klima, Küchenparty

Das Programm nennt sich „Gemeinde – Psychiatrie – Kultur“ und wird jährlich von einer kleinen engagierten Gruppe aller Träger der psychiatrischen Einrichtungen in den Landkreisen Bodensee und Ravensburg (GPV) zusammengestellt. Es bietet eine bunte Mischung aus Veranstaltungen, verbunden mit der Hoffnung, psychiatrische Themen einer breiten Bevölkerungsschicht näherzubringen und Ängste im Umgang mit Menschen mit Krisenerfahrungen abzubauen. Dies geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Demnach gibt es unter anderem das Trialog-Forum, in dem Psychiatrieerfahrene, Professionelle, Angehörige und Bürgerhelferinnen in der Kulturwerkstatt in der Reichlestraße 4 in Ravensburg immer am zweiten Dienstag im Monat von 19 bis 21 Uhr das gemeinsame Gespräch suchen. Eine Küchenparty mit dem Klinikdirektor findet am Freitag, 20. März, um 15 Uhr statt. Unter dem Titel „Klima und Psyche – Wie uns unser Unterbewusstsein ein Schnippchen schlägt“ hält der leitende Oberarzt am Heidelberger Institut für Psychotherapie, Sektionsleiter Psychotraumatologie Christoph Nikendei einen Vortrag über die Diskrepanz zwischen Wissen und Handeln in Zeiten einer globalen Krise am Donnerstag, 23. April, um 18 Uhr in der Tagesklinik Friedrichshafen in der Merkurstraße 3.

Tagesausflug im Programm

Zu dem Thema Psychiatrie und Nationalsozialismus wird laut Mitteilung ferner eine öffentliche Busfahrt nach Zwiefalten und Grafeneck angeboten „Auf den Spuren der Euthanasie in Oberschwaben“. Fachlich begleiten wird dieser Tagesausflug von dem ehemaligen ärztlichen Direktor Paul-Otto Schmidt-Michel und Thomas Müller, Leiter des Forschungsbereichs Geschichte der Medizin am ZfP Südwürttemberg am Mittwoch, 29. April. Wegen der Busreservierung ist eine Anmeldung bei Silvia Stein, Telefon 07541 / 4094331, E-Mail silvia.stein@bruderhausdiakonie.de, notwendig. Lernen von den Nachbarn: Stefan Zahs, Stationsleitung und Beauftragter für Recovery und Peerarbeit der Psychiatrische Dienste Thurgau in Münsterlingen und sein Kollege Enzo Mannino, auch Peer-Mitarbeiter, stellen gemeinsam zum Thema „Recovery-Orientierung in der Psychiatrie“ ein Best-Practice Beispiel aus der Schweiz vor am Dienstag, 5. Mai, um 17 Uhr in der Arkade Ravensburg, Gartenstraße 3. Im Theater Ravensburg, Zeppelinstraße 7 in Ravensburg spricht und spielt der Schauspieler Christian Wirmer aus Darmstadt Georg Büchners Novelle „Lenz“ am Donnerstag, 28. Mai, um 19 Uhr.

Die „Psychische Erkrankung und die Kraft zur Veränderung“ ist das Thema der Sprachwissenschaftlerin Elke Prestin aus Bielefeld unter dem Titel „I have a dream" am Dienstag, 23. Juni, um 17 Uhr im Konferenzraum des GPZ in der Paulinenstraße 12 in Friedrichshafen. Antje Wilfer ist Fortbildungsdozentin in Berlin, aber auch Expertin aus Erfahrung beim Netzwerk Stimmenhören. Sie wird für Interessierte in den Räumen der Musiktherapieraum des ZfP Weissenau über Selbstbestimmt mit Stimmen leben ein Seminar halten am Montag und Dienstag, 6. und 7. Juli, jeweils 10 bis 17 Uhr. Anmeldung bei Stefan Schwaiger, E-Mail stefan.sdrwaiger@zfp-zentrum.de, Telefon 0751 / 76012772.

Ökumenischer Gottesdienst geplant

Im Rahmen der Woche der seelischen Gesundheit laden Krankenhausseelsorger der Psychiatrie Rainer Deschler und Pfarrer Hans-Dieter Schäfer darüber hinaus gemeinsam zum Ökumenischen Gottesdienst zum Welttag der seelischen Gesundheit ein. Die Companie Paradox wird den Festakt begleiten. Ort und Termin der Veranstaltung werden noch bekanntgegeben. „Souldance – Musik und Bewegung für die Seele“ ist der Titel der Partymusik für Jung und Alt, die DJ Made Hold am Freitag 9. Oktober, um 19 Uhr Ort im GPZ Friedrichshafen im Cafe City in der Paulinenstraße 12 in Friedrichshafen auflegt. Und zu guter Letzt gibt einen Psychiatrie-Krimi, den Autorin und Übersetzerin Cornelia Schmitz aus Köln am Donnerstag 19. November, um 18 Uhr im Café Bezner der Bruderhausdiakonie in der Holbeinstraße 32 lesen wird.