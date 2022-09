Kriegsschrott aus der Ukraine wird zur Friedensglocke

Diakon Michael Wielath aus Ravensburg hat für Radio Horeb, dem bundesweiten christlichen Sender katholischer Prägung, ein Interview mit dem Sänger, Musiker und Komponisten Michael Patrick Kelly geführt, das am Sonntag, 11. September, um 16 Uhr in der Sendung Treffpunkt bei Radio Horeb zu hören ist.

Kelly berichtet laut Pressemitteilung unter anderem, dass er Waffenmaterial und Kriegsschrott aus der Ukraine in einer Glockengießerei zu einer neuen Friedensglocke hat zusammenschmelzen lassen, nachdem er die erste Friedensglocke 2018 aus alten Kriegswaffen, die aus der Schlacht um Verdun stammten, hatte gießen lassen. Die neue 840-Kilo-Glocke habe er auf seiner Konzerttour B.O.A.T.S. (Based on a true Story) dabei, die er jetzt im September gestartet habe, berichtet er im Interview mit Diakon Michael Wielath. Mit der Friedensglocke werde Kelly zu Konzertbeginn jeweils eine Schweigeminute für den Frieden einläuten, kündigt er an.

In dem Gespräch mit Wielath gehe der Musiker auch auf einige seiner neuen Lieder und die Geschichten dazu ein, die ihn bewogen haben, das Konzeptalbum B.O.A.T.S. zu schreiben.

Radio Horeb ist bundesweit über DAB+ sowie über Kabel, Satellit, Internet, Telefon, Sprachassistenten und über die Horeb-App auf Smartphones zu empfangen.