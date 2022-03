Krieg keine Basis für wirtschaftliche Beziehungen

Der Angriff Russlands auf die Ukraine sorgt für Bestürzung in der Region der Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (IHK). Die verhängten Sanktionen der EU als deutliches Signal an Russland sind aus Sicht der Wirtschaft unvermeidlich, teilt die IHK mit.

Die regionale Wirtschaft hat angesichts des Angriffs Russlands auf die Ukraine Verständnis für die drastischen Einschränkungen des Handels und des Zahlungsverkehrs mit Russland. „Wir gehen davon aus, dass das Russland-Geschäft bei vielen Unternehmen zunächst mehr oder weniger stillsteht. Die konkreten Auswirkungen auf die regionale Wirtschaft lassen sich aktuell noch nicht abschätzen“, so Christina Palm, Bereichsleiterin Recht und Steuern I International. Der Ausschluss einzelner russischer Banken vom weltweiten Zahlungssystem SWIFT ist ein Grund hierfür. „High-Tech-Produkte stehen auch auf der Embargoliste und dies wird sich vom Maschinenbau über die Fahrzeugindustrie auf viele Branchen entlang der Lieferkette auch in unserer Region auswirken“, betont Palm. Die Prüfung der Hermesdeckung für existierende Verträge und Investitionen in Russland und der Ukraine ist für Unternehmen ebenfalls ein großes Thema, vor allem was die Ukraine betrifft, da es für Kriegsgebiete in der Regel keinen Versicherungsschutz gibt.

Finanz- und Wirtschaftssanktionen gegen Russland sind auch aus Sicht der Wirtschaft als Signal angesichts der eskalierten Situation das Mittel der Wahl. Sie werden jedoch insbesondere die energieintensiven Branchen treffen. Die flankierenden Maßnahmen zur Unterstützung dieser Branchen, wie sie bereits durch die Bundesregierung angekündigt wurden, werden seitens der Wirtschaft begrüßt. Etwa die Hälfte des Erdgasverbrauchs in Deutschland wird mit Importen aus Russland abgedeckt. Für das produzierende Gewerbe, vor allem Unternehmen mit energieintensiven Prozessen, werden die zu erwartenden Preissteigerungen existenzbedrohlich. Daher sollten neben den Sanktionen die politischen Bestrebungen zur Deeskalation der Lage dringend fortgeführt werden. Die vergangenen zwei Jahre haben gezeigt, wie sehr unsere Industrie auf stabile wirtschaftliche Beziehungen angewiesen ist.