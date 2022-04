Kreuzweg der Tränen benennt Leidenssituationen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Leid- und Kreuzeserfahrungen der Menschen sind sehr vielfältig und werden gesellschaftlich nicht immer wahrgenommen. Der Kreuzweg der Tränen, der an öffentlichen Plätzen in der Stadt Ravensburg Halt gemacht hat, wies auf verschiedene Kreuzerfahrungen hin und trug sie in der Öffentlichkeit vor. Gleich zu Beginn, bei der Friedens- beziehungsweise Mariensäule vor der Liebfrauenkirche, wurde die Situation der Menschen im Ukrainekrieg thematisiert. Jeder Krieg ist ein Verlust der Menschlichkeit und bringt die Gesellschaft nicht weiter. Es wurde beklagt, dass dadurch die Kriegslogik wieder in unsere Köpfe Einzug gehalten hat. An weiteren Stationen wurden die Spaltung der Öffentlichkeit durch die Coronasituation angesprochen, der Umgang mit unserer Umwelt und unser Konsumverhalten, die Isolation kranker Menschen, aber auch das Leiden an der eigenen Kirche. In der Kirche St. Jodok, wo der Abschluss stattfand, wurden all die Tränen des Leids in Krüge gesammelt, die durch die Osterhoffnung zu Wasser des Lebens werden können. Die rund 40 Teilnehmenden konnten sich beim anschließenden gemeinsamen Mahl über ihre Erfahrungen austauschen.