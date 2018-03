Kretschmann zeigt Verständnis für Ängste der Menschen

Gleichziehen mit den Ravensburger Mehlsäcken, die jedes Jahr am Rutensamstag mit über 2000 Besuchern die Liebfrauenkirche fast zum Platzen bringen, kann Winfried Kretschmann noch nicht. Aber immerhin gut 800 Menschen verließen am Sonntagabend nochmals ihre warme Stube, um der Fastenpredigt des baden-württembergischen Ministerpräsidenten zu folgen.

Kretschmann zeigte für die vielfältigen Ängste der Menschen großes Verständnis: „Wir leben in Zeiten großer Umbrüche. Das ist unheimlich, was da auf der Welt geschieht.“ Kein Verständnis habe er allerdings für politische Kräfte, „die diese Ängste vorsätzlich befeuern und die ihre eigene Meinung zu der des Volkes erklären.“ In Anlehnung an und mit Sympathie für die Philosophen Karls Jaspers, Karl Popper, Jeanne Hersch und Hannah Arendt sowie in Wertschätzung der Heiligen Schrift der Christen zeichnete Kretschmann ein großes Bild menschlicher Grundbefindlichkeit angesichts der Angst. Menschliches Leben spiele zwischen „der Erfahrung der Knappheit und der Sehnsucht nach Fülle.“ Knappheit der Erkenntnis, Knappheit der Ressourcen, Knappheit körperlicher und seelischer Kräfte. Und natürlich: Knappheit an Lebenszeit. Diese Knappheit sei aber, so der Ministerpräsident, nichts Schlechtes. Im Gegenteil: Den Raum zwischen Unvollkommenheiten und ersehnter Fülle gelte es mit Geist und Kreativität auszufüllen. Es komme darauf an, das eigene Leben in seiner Begrenztheit, Bedrohtheit und Endlichkeit anzunehmen. Kretschmann: „Damit entlaste ich mich von einem unlösbaren Anspruch auf Ganzheit.“

Die Rollenverteilung zwischen dem Einzelnen und der großen Politik sieht der Staatsmann Kretschmann sehr klar: Politik solle die Rahmenbedingungen für diesen „Leerraum“ zwischen Mangel und Sehnsucht nach Ganzheit zur Verfügung stellen. Diesen Raum auch noch für kommende Generationen zu gewährleisten, sei zum Beispiel eine primär politische Aufgabe. „Aber keinesfalls die Menschen zwangszubeglücken“. Für ein erfülltes Leben zu sorgen, sei primär die Aufgabe des einzelnen Menschen und könne durchaus auch zur Last werden.

Winfried Kretschmann ist Christ. Als Lesungstext für seine Predigt wählte er eine Stelle aus dem 1. Brief der Korinther aus: „Stückwerk ist unser Erkennen“ (1Kor. 13,9). Die Ravensburger Schutzmantelmadonna scheint ihm in die Seele geschrieben: „Auf dem Sterbebild meiner Mutter war sie abgebildet. All diese kleinen Menschen in ihren Schwächen und Fehlern, Sorgen und Ängsten finden Platz unter dem behütenden Mantel der Gottesmutter.“ Das Bruchstückhafte finde bei Gott seinen Platz. Er werde, am Ende der Zeiten, alle menschlichen Scherbenhaufen wieder zusammenfügen und letztlich heilen.

Aber der Christ Kretschmann ist sich auch gewiss: „Wenn wir im Schlaraffenland leben würden, würde das zur Verstopfung unserer Seele führen und wir wüssten gar nicht, was wir wollen sollen.“ Seinen Kollegen von der politischen Zunft gibt Winfried Kretschmann das Wort Karl Poppers mit von der „Stückwerkstechnologie“, die Politik zu leisten habe. „Weltverbesserer“ zu werden, auch ein Wort von Karl Popper, legt er seinen Zuhörern in der Liebfrauenkirche ans Herz, „aber bescheidene.“

Die musikalische Gestaltung übernahm die Chorgemeinschaft Grünkraut unter der Leitung von Ulrich Niedermaier.