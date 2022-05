Kretschmann besucht am 13. Mai den Kreis Ravensburg

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann besucht am Freitag, 13. Mai, den Landkreis Ravensburg.Dabei wird Kretschmann mit Bürgerinnen und Bürgern, Kommunalpolitikerinnen und -politikern sowie Abgeordneten ins Gespräch kommen, wie das Landratsamt mitteilt.

„Ravensburg ist der zweitgrößte Landkreis in Baden-Württemberg mit wichtigen Unternehmen, herrlicher Natur und großartig engagierten Menschen. Das wird ein toller Tag mit spannenden Gesprächen und Begegnungen“, wird Kretschmann im Vorfeld über seinen geplanten Kreisbesuch zitiert.

Unter dem Motto „Moor und Klimaschutz“ ist am Freitagnachmittag ab 14 Uhr ein Spaziergang mit Bürgerinnen und Bürgern geplant. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Anmeldungen sind per E-Mail an v.bucher@rv.de möglich. Die Plätze werden nach Reihenfolge der Anmeldungen vergeben.