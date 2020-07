Kressbronnerin im Arbeitskreis Frauen

Die Kressbronnerin Karin Kadgiehn ist erneut für drei Jahre in den Bezirksarbeitskreis Frauen (BAF) im Evangelischen Kirchenbezirk Ravensburg gewählt worden. Gewählt wurde über Brief wahl.-Alle vier Kandidatinnen wurden gewählt, darunter die 58-jährige Karin Kadgiehn. Die Krankenschwester war bereits in der vergangenen Amtsperiode Mitglied im BAF-Leitungskreis. Ihr Schwerpunkt gilt dem Weltgebetstag. Als ehemalige Kirchengemeinderätin hat sie in ihrer Gemeinde Kressbronn verschiedene Aufgaben übernommen. Zu den Aufgaben des BAF zählt außerdem, Kontakt zur Landesstelle der Evangelischen Frauen in Württemberg zu halten, Anregungen für die Frauenarbeit in den Gemeinden des Kirchenbezirks zu liefern, den Weltgebetstag auf Bezirksebene in Ravensburg, Wangen und Friedrichshafen zu organisieren, mit dem Evangelischen Bildungswerk Oberschwaben zusammenzuarbeiten und Kontakte zu nichtkirchlichen Frauengruppen zu halten.