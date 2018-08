Kressbronn gewinnt im Bezirkspokal knapp in Beuren

Der SV Kressbronn hat das einzige Bezirksligaduell in der dritten Runde des Fußball-Bezirkspokals Bodensee für sich entschieden. Am Mittwochabend gewannen die Kressbronner mit 3:2 (1:1) beim SV Beuren, der ohne Spielertrainer Patrick Mayer antrat. Elias Wiesener brachte die Gäste in Führung (19.), Chris Karrer (36.) glich aus. Nach der Pause war es erneut Wiesener, der für die Kressbronner zum 2:1 (58.) traf. Luka Föger (59.) erhöhte auf 3:1, Markus Prinz (75.) verkürzte für den SVB nur noch.

Ausgeschieden ist der Pokalfinalist der vergangenen Saison, der FC Wangen II, der dem SV Bergatreute mit 4:6 nach Elfmeterschießen unterlag. Knapp war es auch bei der Partie TSG Ailingen gegen TSG Bad Wurzach, die die Riedstädter mit 6:5 nach Elfmeterschießen für sich entschieden.