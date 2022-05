Kreistag hat entschieden: Waldseer Klinik schließt 2023, in Wangen bleiben einige Stationen erhalten

Die Mitglieder des Ravensburger Kreistages haben über die Zukunft der Krankenhäuser im Klinikverbund der Oberschwabenkliniken abgestimmt.

Um 17.57 ist damit das Ende des Waldseer Krankenhauses besiegelt. Es schließt.

Monatelange Proteste, Unterschriftensammlungen und Petitionen haben ihre Wirkung nicht verfehlt: Der Ravensburger Kreistag hat am Dienstag nur eine abgespeckte Strukturreform der Oberschwabenklinik (OSK) beschlossen.

Termin ist 2023

Anders, als die externen Gutachter es vorgeschlagen haben, bleiben Geburtshilfe, Unfallchirurgie und Notaufnahme in Wangen vorerst erhalten. Vorausgesetzt, die Personalsituation erlaubt es. Sollte das in zwei aufeinanderfolgenden Jahren nicht der Fall sein, kann der Aufsichtsrat die Reißleine ziehen. Konkret darf dabei die Leiharbeiterquote 25 Prozent nicht übersteigen. Zudem muss die Zahl der jährlichen Geburten stabil bei 600 bis 800 bleiben. Durch diese Hintertür könnten die entsprechenden Abteilungen dann doch noch geschlossen werden, allerdings frühestens 2024.

Das Krankenhaus in Bad Waldsee wird geschlossen, aber frühestens zum 30. September 2023 – erst dann, wenn dort eine ambulante Versorgung in einem Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) als Ersatz für das Akutkrankenhaus gewährleistet werden kann.

Geriatrische Reha soll in private Hände gelegt werden

Die Stimmung im Kreistag in der Festhalle Wetzisreute war sachlich – wenngleich manche Redner vermutlich wegen der vielen Zuhörer aus Bad Waldsee und Wangen auch populistische Töne anschlugen. Und dafür donnernden Applaus erhielten.

Zunächst sprach der CDU-Fraktionsvorsitzende Volker Restle über den Zwang, dem die Kommunalpolitiker ausgesetzt sind: „Das ist kein guter Tag für den Kreistag und die Kreisräte“, meinte er. „Es ist eine schwierige Entscheidung, weil wir wieder gezwungen sind, tiefe Einschnitte vorzunehmen.“ Immer mehr Leistungen im Gesundheitssystem würden spezialisiert, das Gesundheitswesen zentralisiert. Es gehe dem Landkreis keinesfalls darum, mit der OSK „gewinnmaximiert zu arbeiten“.

In den Jahren seit der Gründung des kommunalen Klinikverbundes 1997 habe der Landkreis bereits 115 Millionen Euro in die Hand genommen nur für laufenden Betrieb in OSK. Andere Landkreise, die ihre Krankenhäuser privatisiert hätten, konnten dieses Geld in Schulen und andere Aufgaben stecken.

Kreis hat noch andere Aufgaben

Auch Oliver Spieß (Freie Wähler) ging darauf ein, dass der Landkreis noch andere Aufgaben zu bewältigen habe. Als Beispiele nannte er den Ausbau der Schulstandorte und die neue Landkreisverwaltung an der Ravensburger Gartenstraße oder Maßnahmen, die den Klimawandel abmildern sollen. Die Kreisräte hätten es sich nicht leicht gemacht und extra ein Gutachten in Auftrag gegeben, auch um Vorschläge für die weitere Entwicklung zu bekommen. „Es war ja klar, dass sich was ändern muss.“

Tilmann Schauwecker betonte als Fraktionschef der Grünen, dass es für seine Partei nicht allein um wirtschaftliche Belange gehe, sondern um die Gesundheit der Bevölkerung. Aber bei der Zukunft der Krankenhäuser spiele eben auch die Personalsituation eine Rolle. Schauwecker vermisste jedoch einen Plan B für Bad Waldsee, wenn sich herausstelle, dass die Gründung eines Medizinischen Versorgungszentrums oder Primärversorgungszentrums nicht so funktioniere, wie die Verwaltung sich das vorstelle.

Bindig hält Zeitpunkt für verfehlt

Rudolf Bindig, SPD, sorgte mit seiner Rede für großen Applaus bei den Zuhörern: „Die Entscheidung betrifft den Kernbereich dessen, was für den Menschen das Wichtigste ist: die Gesundheit“, begann der frühere Bundestagsabgeordnete. Der Zeitpunkt für eine Strukturreform sei unglücklich, weil die Covid-19-Pandemie immer noch nicht vorbei sei und die wirtschaftliche Lage verzerre. Zudem habe sich auf allen politischen Ebenen die Einsicht durchgesetzt, dass die Finanzierung medizinischer Leistungen im DRG-System neu geregelt werden müsse.

Gerade bei der Geburtshilfe und Notaufnahmen würde sich die Finanzierung voraussichtlich verbessern. Viele Berechnungen der Gutachter würden dann obsolet, meint Bindig, „sie täuschen eine Scheinexaktheit vor“. Rechne man die 115 Millionen Euro auf 25 Jahre herunter, bliebe ein jährliches Defizit von 4,6 Millionen Euro. „Ganz normale und verkraftbare Beträge bei einem 464-Millionen-Haushalt.“ Zudem resultiere ein Teil dieses Fehlbetrags aus Mietzahlungen an den Landkreis.

Siegfried Scharpf (ÖDP) vertrat die Ansicht, dass „bei Zentralisierung noch nie was Sinnvolles rausgekommen“ ist. Ansonsten schloss er sich der Rede von Rudolf Bindig mit den Worten an: „Besser geht’s nicht.“ Leute wollten abends, wenn sie sich in den Finger schneiden, in ein Krankenhaus gehen können. Zudem sei der Ukraine-Krieg genau wie die Corona-Pandemie nicht der richtige Zeitpunkt, Krankenhäuser zu schließen. Schließlich könne es sein, dass in Deutschland bald auch Kriegsopfer behandelt werden müssten.

FDP gibt Land die Schuld

Daniel Gallasch (FDP) gab dem Land die Hauptschuld an der Misere. Über die Finanzierung der nötigen Neubauten könne das Land dem Kreis die „Bedingungen diktieren“. „Wir sind vom Wohlwollen des Landes abhängig und haben vom Minister eine klare Ansage bekommen“, spielte er darauf an, dass der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha im Dezember im Kreistag gesagt hatte, er sehe keine Zukunft für Bad Waldsee und auch Tettnang im benachbarten Bodenseekreis.

„Das ist Ausgangslage, ob sie einem gefällt oder nicht.“ Bei der Etablierung eines MVZ habe man in Leutkirch ungute Erfahrungen gemacht. Zwar habe es ein Konzept und „viele interessante Ideen“ gehabt, dann aber keinen privaten Partner gefunden. „Heute ist das Leutkircher Krankenhaus ein Ärztehaus geworden mit einem Hospiz drin.“

Nachdem mehrere Anträge der SPD-Fraktion zum weitgehenden Erhalt der jetzigen Strukturen gescheitert waren, stimmten die Kreisräte mit großer Mehrheit für den jüngsten Vorschlag der Kreisverwaltung, der die abgespeckte Version der Gutachterempfehlung vorsieht: das Aus für Bad Waldsee und den Umbau der Wangener Klinik zu einer orthopädischen Fachklinik plus Geburtshilfe, Unfallchirurgie und Notaufnahme.