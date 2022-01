Kreissparkasse unterstützt Jugendarbeit des EVR

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Kreissparkasse Ravensburg unterstützt auch in dieser Saison die Jugendarbeit des EV Ravensburg. „Sehr gerne fördern wir schon seit etlichen Jahren die Grundlagenarbeit des EVR mit Kindern und die hochklassigen Nachwuchsteams des Vereins“, sagte Michael Gresens, stellvertretendes Vorstandsmitglied der Kreissparkasse, bei der Übergabe des symbolischen Schecks über 2000 Euro an den hauptamtlichen Nachwuchstrainer Alexander Rusch und den Vorsitzenden Winfried Leiprecht. „Gerade in diesen schweren Zeiten der Pandemie können sich die Vereine auf die Sparkasse verlassen“, betonte Gresens. Mit dabei bei der Übergabe waren Spieler der Teams U 17 und U 15, die in der Bayernliga und damit der höchsten Klasse auf Landesebene antreten. „Dass der EVR auch in Zeiten der Pandemie auf die Kreissparkasse und viele langjährige Förderer bauen kann, ist nicht nur wirtschaftlich ungemein wichtig, sondern auch zusätzliche Motivation für die ehrenamtliche Arbeit“, bedankte sich Winfried Leiprecht bei Michael Gresens. Der EV Ravensburg komme sportlich gut durch die Krisenjahre und könne über alle Altersklassen hinweg spielfähige Mannschaften stellen. Durch intensive Arbeit schon in den Sommerferien sei dies auch für die jüngste Gruppe, die U 7, gelungen. „Das alles ist nur möglich, da der EVR sowohl auf seine treuen Mitglieder als auch auf die Unterstützung der heimischen Wirtschaft bauen kann“, so Leiprecht.