Kreissparkasse spendet 3000 Euro an THW

Der THW Ortsverband Weingarten muss laufend seine Fahrzeuge und technischen Geräte warten oder erneuern, damit in Notsituationen ein schneller Einsatz möglich ist. Dank der Unterstützung der Kreissparkasse Ravensburg (KSK) in Höhe von 3000 Euro wurden die notwendigen Anschaffungen oder Reparaturen getätigt. „Eine große ehrenamtliche Leistung, die unser aller Respekt und Dank verdient“, so Iris Kommritz, stellvertretendes Vorstandsmitglied der KSK. Sie übergab den Scheck gemeinsam mit Ronald Gässler (rechts) von der KSK an Philipp Eisele (Zweiter von links) und Roland Rogg (links). Foto: Kreissparkasse Ravensburg