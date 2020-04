Die Kreissparkasse Ravensburg schließt im Zuge der Ausbreitung des Coronavirus weitere Filialen. Um die Gesundheit seiner Kunden und seiner Belegschaft zu gewährleisten sowie die Versorgung mit Finanzdienstleistungen sicher zu stellen, sei dieser Schritt laut einer Pressemitteilung des Geldinstitutes notwendig. Zusätzlich zu den bereits geschlossenen Filialen werden deshalb ab Montag, 6. April, bis zunächst Sonntag, 19. April, die Filialen in Weißenau, in Waltersbühl in Wangen und in der Unteren Breite in Weingarten geschlossen. Noch geöffnet sind die Filialen im Waaghaus und in der Weststadt in Ravensburg, in der Liebfrauenstraße in Weingarten, in der Gegenbauerstraße in Wangen, Altshausen, Aulendorf, Bad Waldsee, Bad Wurzach, Baienfurt, Isny, Kißlegg, Leutkirch, Vogt und Wilhelmsdorf.

Die Mitarbeiter der Bank sind weiterhin telefonisch und per E-Mail zu erreichen. Nach telefonischer Terminvereinbarung sind auch persönliche Gespräche möglich. Alle Geldautomaten können uneingeschränkt benutzt werden, Bargeldauszahlungen im Servicebereich sind nur in Ausnahmefällen möglich. Die Bank empfiehlt, wenn möglich, bargeldlos zu bezahlen.