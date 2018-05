Die Ravensburger Landkreiskicker – die Oberlandsoccers – haben an einem vom Staatsministerium organisierten Fußballturnier in Stuttgart teilgenommen – und standen nach erfolgreichen Spielen auf dem Siegerpodest ganz oben.

Zu Beginn gab es für die Oberschwaben eine Führung durch die Villa Reitzenstein und ein Treffen mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Das geht aus einer Pressemitteilung der Oberlandsoccers hervor. Die Stuttgarter Prominentenelf hat ihre Teilnahme kurzfristig abgesagt. Motiviert hätten sich die von Roland Haug, Bürgermeister der Gemeinden Ebersbach-Mubach und Hoßkirch, trainierten und gut eingestellten Oberlandsoccers in ihren Begegnungen gezeigt, heißt es.

Gegen den 1. FC Aktenflitzer aus dem benachbarten Sigmaringen sei es munter zur Sache gegangen, wobei die Ravensburger vom Anpfiff weg deutlich aufs Gas gedrückt und für klare Verhältnisse gesorgt hätten. Am Ende stand ein 3:0-Sieg. Spannend und temporeich sei es es gegen die gastgebenden Reitzenstein-Kicker hergegangen. Mit einem 1:1 habe man sich letztendlich getrennt, und für die Oberland-Soccers sei dies der Turniergewinn gewesen. Nach der Siegerehrung wurde gemeinsam auf dem Frühlingsfest des Cannstatter Wasens gefeiert.

Lange ausruhen ist für die Spieler laut Mitteilung aber nicht drin, denn am 4. Juni steht der nächste Termin an: Die Politik- und Wirtschaftskicker aus dem Landkreis Ravensburg reisen zum Spiel nach Tübingen und werden auf dem grünen Rasen vom Regierungspräsidium herausgefordert. Sein Kommen dazu habe Regierungspräsident Klaus Tappeser angekündigt, heißt es in der Pressemitteilung abschließend.