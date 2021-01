Kreisimpfzentrum nimmt Betrieb auf – Soldaten helfen

Am Freitag hat das Kreisimpfzentrum (KIZ) in der Oberschwabenhalle Ravensburg zum ersten Mal geöffnet. Im nichtmedizinischen Bereich helfen auch sechs Soldaten vom Bundeswehrstandort Laupheim mit, wie die Pressestelle des Landratsamts Ravensburg am Donnerstag mitteilte. Auch das mobile Impfteam des Landkreises steigt am Freitag in die Impfung vor Ort in Pflegeheimen ein. Erste Station ist ein Heim in Leutkirch, dessen Bewohner sowie Pflegepersonal am Freitag mit insgesamt 144 Impfdosen versorgt werden. Mit dabei ist auch das mobile Impfteam des Zentralen Impfzentrums in Ulm, das bereits seit gut einer Woche die Menschen in den Pflegeheimen im Landkreis impft. In den kommenden zwei Wochen wird das mobile Impfteam des Landkreises weitere 600 Impfungen in den Pflegeheimen verabreichen. Auch das Westallgäu-Klinikum der Oberschwabenklinik in Wangen wird am Montag von dem Team angesteuert, damit dort 54 Mitarbeitende geimpft werden können. Noch am selben Tag werden 24 Mitarbeitende der Fachkliniken Wangen versorgt.

Im Kreisimpfzentrum werden in den ersten zwei Wochen 240 Menschen geimpft, zunächst vor allem über 80-Jährige und Pflege- sowie bestimmte medizinische Fachkräfte. Das Landratsamt weist darauf hin, dass eine Impfung im Impfzentrum nur mit Termin erfolgt. Gleichzeitig werden Erst- und Zweittermin telefonisch über die Telefonnummer 116 117 oder online unter www.impfterminservice.de vergeben. Täglich werden 24 neue Termine eingestellt.