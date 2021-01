Am Freitag hat das Kreisimpfzentrum (KIZ) in der Oberschwabenhalle Ravensburg seine Tore geöffnet, schreibt das Landratsamt Ravensburg in einer Pressemitteilung.

Zeitgleich habe auch das mobile Impfteam des Landkreises mit den Impfungen in Pflegeheimen begonnen, heißt es weiter. Erste Station ist ein Pflegeheim in Leutkirch, dessen Bewohnerinnen und Bewohner sowie Pflegepersonal am Freitag mit insgesamt 144 Impfdosen versorgt werden. Mit dabei ist auch das mobile Impfteam des Zentralen Impfzentrums in Ulm, das bereits seit gut einer Woche die Menschen in den Pflegeheimen im Landkreis impft.

In den kommenden zwei Wochen wird das mobile Impfteam des Landkreises weitere 600 Impfungen in den Pflegeheimen vor Ort durchführen. Im KIZ werden in diesem Zeitraum 240 Menschen geimpft, die zur Gruppe der über 80-Jährigen gehören. Auch die Impfungen im Gesundheitswesen gehen weiter. Das mobile Impfteam des Landkreises wird am kommenden Montag im Westallgäu-Klinikum der Oberschwabenklinik in Wangen sein und den Mitarbeitenden 54 Impfungen anbieten. Noch am selben Tag werden 24 Mitarbeitende der Fachkliniken Wangen versorgt.

Eine Impfung im Impfzentrum erfolgt nur mit Termin. Die Anmeldung von Impfberechtigten kann laut Angaben des Landratsamtes telefonisch über die zentrale Telefonnummer des Landes 116 117 oder online unter www.impfterminservice.de erfolgen. Täglich werden für das KIZ 24 neue Termine eingestellt. Bei der Anmeldung werden gleichzeitig die Termine für Erst- und Zweitimpfung vergeben.