Kreisimpfzentren brauchen immer noch Freiwillige - doch nicht überall ist die Situation gleich

Der Start der Impfungen im Südwesten ist um eine Woche verschoben worden. Dabei stehen die Kreisimpfzentren häufig schon in den Startlöchern. In vielen Landkreisen haben sich auf den Aufruf der Gesundheitsämter sowohl medizinisches Fachpersonal als auch fachfremde Hilfskräfte gemeldet. Laut Gesundheitsministerium sind bislang etwa 10.000 Personen nicht medizinisches Personal, etwa 8.000 Ärzte und 8.000 medizinische Fachangestellte auf das Land zugekommen, um in den zentralen Impfzentren und den Kreisimpfzentren zu helfen.

"Die Helfer werden so lange in den Impfzentren beschäftigt, wie sie mögen oder Zeit haben oder beschäftigt sein wollen", erklärt Claudia Krüger, Sprecherin im Landesgesundheitsministerium in Stuttgart auf Nachfrage von Schwäbische.de, "und maximal so lange die Zentren aktiv sind."

Ziel sei es, die Bevölkerung Schritt für Schritt mit weiteren Impfstoffen zu versorgen, um dann in eine Regelversorgung zu überführen, damit am Ende keine zentrale Verimpfung benötigt werde. Dies werde hoffentlich im Frühsommer der Fall sein.

So sieht die Situation in den einzelnen Landkreisen aus:

Am Personal kann es in Sigmaringen wirklich nicht scheitern. Zumindest nicht laut Landratsamt-Sprecher Fabian Oswald. "Die Resonanz war phänomenal", sagt er. Ihm zufolge haben sich auf den Aufruf des Landratsamtes 650 Personen gemeldet, davon 186 Ärzte. "Wir konnten noch nicht mal mit allen sprechen, also gehen wir davon aus, dass das erst einmal reicht", sagt Oswald. Im Gegensatz zum Kreis Sigmaringen tun sich die andere Landkreise mit konkreten Zahlen offensichtlich etwas schwerer.

Ravensburg

In Ravensburg wird laut Landratsamt noch Personal gesucht. Aber nicht für den administrativen und logistischen Betrieb. Dafür habe es in den vergangenen Wochen zahlreiche Unterstützungsangebote gegeben.

„Medizinisches Fachpersonal, insbesondere impfberechtigtes, wird aber weiterhin dringend gesucht und kann sich gerne direkt bei der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg melden“, teilt die Kreisverwaltung mit. Die Anstellung des Fachpersonals erfolge nicht über den Landkreis, sondern durch das Sozialministerium. Lesen Sie alles über den Impfstart in Ravensburg hier.

Leser der Schwäbischen Zeitung, die sich gerne engagieren wollten, haben jüngst ihren Unmut über den Bewerbungsprozess geäußert. Dieser sei zu kompliziert und der Eindruck entstehe, dass gar keine Helfer gesucht würden, weil Ehrenamtliche anscheinend gar nicht beschäftigt werden sollen, sondern lediglich solche in einem Angestelltenverhältnis. „Aus arbeitsrechtlichen, versicherungstechnischen und datenschutzrechtlichen Gründen ist es für uns sinnvoller“, sagt Selina Nußbaumer vom LRA dazu.

Biberach

"Die Hilfsbereitschaft in der Coronakrise war überwältigend", sagt Verena Miller, stellvertretende Sprecherin des Biberacher Landratsamts. "Es gab eine große Resonanz." Die Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz und der Kassenärztlichen Vereinigung habe gut geklappt.

Nach wie vor kann sich medizinisches Fachpersonal, das helfen will, an das DRK vor Ort wenden. Lesen Sie alles über den Impfstart in Biberach hier.

Bodenseekreis

Für das Impfzentrum in Friedrichshafen geht das Landratsamt Bodenseekreis aktuell von einem Bedarf an insgesamt 60 bis 70 Helfern aus, möglicherweise sogar bis zu 100.

Abhängen wird der Bedarf von mehreren Faktoren – zum Beispiel davon, in welchem zeitlichen Umfang die einzelnen Helfer eingesetzt werden können, oder auch von der Verfügbarkeit des Impfstoffs. Bei einem Vollbetrieb in zwei Schichten sollen pro Tag bis zu 800 Menschen geimpft werden können. Lesen Sie alles über den Impfstart im Bodenseekreis hier.

Ostalbkreis

Im Ostalbkreis werden ebenfalls immer noch Helfer gesucht. Diese können sich beim Landratsamt melden und erhalten nach der Bewerbung eine Rückmeldung von den örtlichen Kreisverbänden von DRK und Malteser Hilfswerk.

Außerdem gibt das Landratsamt Ostalbkreis bekannt, dass der Kreis froh darüber sei, dass 18 Soldaten bei der Registrierung der Impfwilligen helfen würden. Lesen Sie alles über den Impfstart im Ostalbkreis hier.

Lindau

Im Kreis Lindau ist der Sanitätsdienstleister "Allgäu Medical" für den Betrieb des Impfzentrums beauftragt worden. Nach Auskunft des Landratsamts habe Allgäu Medical ausreichend Personal vermittelt bekommen, um den Impfbetrieb aufnehmen zu können.

Aktuell gebe es keinen Bedarf, aber es könne sein, dass in einem fortgeschrittenen Stadium - wenn beispielsweise mehr Impfstoffe zur Verfügung stehen sollten - der Personalbedarf wieder steigen sollte. In dem Fall werde es einen neuen Aufruf geben. Aktuell seien Bewerbungen eine zusätzliche Belastung.

Tuttlingen

Das Tuttlinger Landratsamt war für eine Auskunft am Freitag nicht mehr zu erreichen.

