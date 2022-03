Kreis schafft kurzfristig fünf Containeranlagen ran – Trotzdem Sorge wegen Platzmangel

Für alle Fragen der Menschen, die in unserem Landkreis ankommen und für Helferinnen und Helfer, ist das Amt für Migration und Integration von Montag bis Freitag während der Bürozeiten und am Wochenende von 14 bis 15 Uhr unter der Telefonnummer 0751/ 85 5555 erreichbar. Außerdem gibt es einen täglichen Notdienst im Verwaltungsgebäude in der Schützenstraße 69, Ravensburg, von 15 bis 16 Uhr.

Wohnungsangebote können unter www.rv.de/ukraine über ein Online-Formular beim Landkreis Ravensburg gemeldet werden. Von Sachspenden bittet das Landratsamt derzeit abzusehen.