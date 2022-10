Kreis rechnet mit immer mehr Geflüchteten: Neue Unterkünfte dringend gesucht

Es kommen weiter Schutzsuchende aus der Ukraine und anderen Ländern im Landkreis an, die Behelfsunterkünfte in den Sporthallen sind komplett belegt. Sorge bereitet mittlerweile der Anstieg der Anzahl an Geflüchteten aus anderen Nationen – das führte während der Kreistagssitzung am Donnerstag zu einem spontanen Millionenbeschluss.

Aktuell befinden sich 1473 Geflüchtete in vorläufigen Unterkünften in Verantwortung des Landkreises. Ein Anstieg von elf Personen im Gegensatz zur Vorwoche. Zwar sind 40 Ukrainer und Personen aus anderen Ländern angekommen, jedoch konnte der Landkreis einige der Geflüchteten an die Anschlussunterbringung in Verantwortung der Kommunen übergeben.

Die Kapazität des Landkreises ist aber weiterhin am Limit, neue Plätze sind in Aussicht. Der Aufbau der Stadthalle Wangen werde beispielsweise kommende Woche fertig, gab das Landratsamt auf Nachfrage bekannt. Nach Auskunft des DRK Kreisverbands Wangen sollen am Freitag, 28. Oktober, die ersten Geflüchteten dort ihre Unterkünfte beziehen.

Auch die Stadthalle Bad Waldsee und die Sporthalle in Eisenharz werden derzeit umgebaut – beide Hallen könnten Ende Oktober belegt werden. Zudem sind weitere Hallen im Gespräch: beispielsweise in Kißlegg und Bad Wurzach.

Und das ist nicht das Ende der Fahnenstange. Franz Baur

Der Landkreis geht aber auch unkonventionelle Wege. Aktuell gebe es Möglichkeiten, leerstehende Bürogebäude umzufunktionieren, sagte Kreiskämmerer Franz Bauer während der Kreistagssitzung am Donnerstag. Im Gegensatz zu Lagerhallen sei dort eine menschenwürdige Unterbringung möglich.

Während der Kreistagssitzung wurde die Sorge, vor allem die der Bürgermeister, deutlich. Die Zahl der ankommenden Ukrainer verlangsame sich zwar derzeit, sagte Landrat Harald Sievers. Die Flüchtlingszahlen aus afrikanischen und arabischen Ländern würden jedoch steigen. „Und das ist nicht das Ende der Fahnenstange“, sagte Kreiskämmerer Franz Baur.

Das Landratsamt rechne für die nächste Zeit mit 160 Ukrainern im Monat, und mit bis zu 160 Personen aus anderen Ländern. „In einem Container können wir 54 Menschen unterbringen – da kann man sich vorstellen, wie viele wir davon brauchen.“

Der Markt für Container sei aktuell leergefegt, dennoch habe das Landratsamt die Chance, vier Container spontan zu leasen, sagte Baur. Das koste rund 1,1 Millionen Euro pro Jahr, was normalerweise das Land übernimmt. Der Kreistag stimmte der Beschaffung ohne große Diskussion zu und beschwor noch einmal die Solidarität zwischen Landkreis und Kommunen.

Die Lage sei mit Blick auf 2015 vergleichsweise komplex und werde von weiteren Krisen überlagert, sagte Wangens Oberbürgermeister Michael Lang. Man habe in den vergangenen Jahren verpasst, Kapazitäten aufzubauen.

Jetzt gelte es zusammenzuhalten und langfristige Unterkünfte zu bauen. Denn Flüchtlingsbewegungen werde es immer wieder geben und in kürzeren Zyklen, sagte Lang.