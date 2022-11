Kreis Ravensburg: Darum will Landrat Harald Sievers im Amt bleiben

Harald Sievers (CDU) will Landrat im Kreis Ravensburg bleiben. Das gab der 47-Jährige zu Beginn der Kreistagssitzung am Donnerstag in Wilhelmsdorf bekannt. Die Entscheidung war mit Spannung erwartet worden, gibt es doch Bestrebungen aus dem Gremium, ihn abzuwählen. Sogar aus seiner eigenen Partei, der CDU.

Zwei Gegenkandidaten zeichnen sich ab

Anfang der Woche war bekannt geworden, dass es sowohl in der CDU- als auch der Freien-Wähler-Fraktion Überlegungen gibt, einen Gegenkandidaten zu Sievers aufzustellen. Politiker beider Parteien haben auch schon geeignete Bewerber angesprochen: den Tübinger Regierungsvizepräsidenten Utz Remlinger (54) und den Fraktionsvorsitzenden der Freien Wähler im Kreistag, Oliver Spieß (50), der Bürgermeister in Fronreute ist. Beide sind nicht abgeneigt und wollen es sich überlegen.

Sievers wird von Teilen des Kreistags unter anderem vorgeworfen, ein schlechter Krisenmanager zu sein. Das ist nach Meinung vieler vor allem in der Führungskrise der Oberschwabenklinik (OSK) im Sommer zutage getreten, die nach einer monatelangen Hängepartie schließlich mit dem Austausch der Geschäftsführung endete.

Sein Lebensalter würde passen

Gleich zu Beginn der Sitzung verkündete Sievers, dass er trotz der Kritik an ihm wieder antreten wolle: „Ich denke auch, dass Sie das von mir erwarten.“ Schließlich habe man ihm vor seiner ersten Wahl im Jahr 2015 signalisiert, dass man jemanden haben wolle, bei dem auch das „Lebensalter passt“. Möglicherweise ein kleiner Seitenhieb darauf, dass seine beiden Gegenkandidaten älter sind als er.

Der aus Nordrhein-Westfalen stammende Jurist ging in seiner sechsminütigen Rede auch auf den Vorwurf ein, er sei in den siebeneinhalb Jahren seiner ersten Amtszeit noch nicht richtig in Oberschwaben angekommen: „Ich fühle mich persönlich ausgesprochen wohl hier. Das gilt nicht nur, weil mein Sohn hier geboren ist.“ Er habe seine Wahl 2015 als „großes Geschenk“ empfunden und gehe davon aus, dass dem Kreistag Kontinuität wichtig sei.

Applaus war höflich, aber nicht tosend

Sievers erhielt höflichen Applaus für seine Rede – auch von denjenigen, die nach SZ-Informationen einen Gegenkandidaten suchen. Immerhin ein Christdemokrat sagte der „Schwäbischen Zeitung“ im Vorfeld der Sitzung, dass er „loyal zu Sievers stehen wolle“: Der Ravensburger Landtagsabgeordnete August Schuler hält ihn nach eigenen Worten für einen „hervorragenden Analysten“ und „glänzenden Rhetoriker“. Die Kritik an Sievers komme überwiegend von Bürgermeistern und Oberbürgermeistern aus CDU und Freien Wählern, die sich teilweise auch über Kleinigkeiten „stundenlang lustig machen“ würden wie der Umbenennung des Landratsamtes in „Kreishaus“ und ähnliches.

Auch Grünen-Fraktionschef Tilman Schauwecker aus Wangen äußerte sich vor der Sitzung auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Die Grünen wollten als drittgrößte Fraktion keinen eigenen Kandidaten aufstellen und sich alle ernsthaften Bewerber vorurteilsfrei ansehen.

Alle bekommen die gleiche Chance, sich bei uns vorzustellen. Wir entscheiden dann danach, welcher Kandidat die Themen in den Vordergrund stellt, die uns besonders am Herzen liegen, also zum Beispiel Ökologie oder den Ausbau des ÖPNV.

SPD, FDP und ÖDP hatten sich zuvor schon ähnlich geäußert und wollen sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht festlegen.

Wahltermin ist Dienstag, 7. März

Der Rest war nur noch reine Formsache: Als Datum für die Landratswahl wurde Dienstag, 7. März, festgelegt. Gesetzlich vorgeschrieben ist eine Frist von ein bis drei Monaten vor dem Ablauf der Amtszeit. Diese endet im Fall Sievers am 31. Mai. Ein noch früherer Zeitpunkt wäre also kaum möglich gewesen.

Anders als Bürgermeister oder Oberbürgermeister werden Landräte in Baden-Württemberg nicht direkt vom Volk, sondern vom Kreistag gewählt. Das hält den Aufwand und die Kosten für potenzielle Bewerber in Grenzen, denn es gilt „nur“, die 72 Kreisräte von sich zu überzeugen – große Wahlveranstaltungen mit Bürgerbeteiligung in Stadt- oder Mehrzweckhallen gibt es im Vorfeld von Landratswahlen hierzulande ebensowenig wie Stände auf Marktplätzen oder Haustürbesuche. Die Amtszeit beträgt acht Jahre.

Ausschuss bereitet alles vor

Zur Wahlvorbereitung hat der Kreistag einen Ausschuss aus zehn Mitgliedern gebildet. Dieser entscheidet über die öffentliche Ausschreibung der Stelle. Er legt ferner dem Innenministerium die eingegangenen Bewerbungen mit den dazugehörigen Unterlagen vor und verständigt sich über den gemeinsamen Wahlvorschlag an den Kreistag. Mitglieder sind Josef Forderer, Waldemar Westermayer, Christa Fuchs (alle CDU), Roland Haug und Christa Stierle (beide FW), Tilman Schauwecker und Doris Zodel (beide Grüne), Rudolf Bindig (SPD), Siegfried Scharpf (ÖDP) und Daniel Gallasch (FDP).