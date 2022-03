Kreis Ravensburg hat zweithöchste Inzidenz im Land

Der Landkreis Ravensburg hat eine der höchsten Sieben-Tage-Inzidenzen in ganz Baden-Württemberg. Der Wert sank am Mittwoch zwar weiter auf 2011,6. Er liegt deutlich unter dem Wert der Vorwoche, als es noch zu 2390,4 registrierten Ansteckungen mit dem Coronavirus je 100 000 Einwohnern binnen einer Woche gekommen war. Doch höher ist die Inzidenz aktuell (Stand Mittwochnachmittag) nur noch im Neckar-Odenwald-Kreis (2335,2). Im landesweiten Schnitt beträgt sie nur noch 1638,8.

Mehr als 900 zusätzliche Corona-Infektionen registriert

Im Kreis Ravensburg sind am Mittwoch 934 zusätzliche Infektionen im Vergleich zum Vortag gemeldet worden. Ab Sonntag fällt eine Vielzahl von Corona-Schutzmaßnahmen weg: In Geschäften ist Schluss mit der Maskenpflicht, auch in Restaurants bestehen dann keine pandemiebedingten Einschränkungen mehr – sofern der Laden- oder Restaurantbesitzer nichts anderes vorschreibt. Welche Auswirkungen das auf die Infektionszahlen hat, könnte sich in den Folgetagen an der Statistik zeigen.