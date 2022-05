Kreis Ravensburg hat die niedrigste Inzidenz im Land

Der Landkreis Ravensburg hat derzeit die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg. Das geht aus den Zahlen des Landesgesundheitsamtes vom Montag hervor.

Demnach haben sich in den vergangenen drei Tagen laut Statistik nur noch 62 Menschen im Kreis mit dem Coronavirus infiziert. 265 registrierte Fälle waren es in den vergangenen sieben Tagen. Damit sinkt die Inzidenz, die aussagt, wie viele Menschen – bezogen auf 100 000 Einwohner – sich innerhalb einer Woche angesteckt haben, erstmals seit Monaten wieder unter 100.

Wert liegt unter 100

Mit 92,7 gibt das Land den Wert für den Kreis am Montag an. Der Durchschnitt in Baden-Württemberg liegt derzeit bei 167. Die Zahlen sind allerdings insgesamt wenig aussagekräftig, weil kaum noch auf Corona getestet wird. Viele Positive werden nicht mehr in der Statistik erfasst.