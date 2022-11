Kreis Ravensburg bereitet weitere Unterkünfte für Geflüchtete vor

Das Landratsamt Ravensburg bereitet derzeit drei zusätzliche Behelfsunterkünfte für Geflüchtete vor, die in Kürze eröffnet werden. Unterdessen befinden sich derzeit knapp 3300 registrierte Menschen aus der Ukraine im Landkreis.

Die aktuellen Zahlen des Kreises

Die Stadthalle in Bad Waldsee und die Carl-Wunderlich-Halle in Eisenharz sollen Ende des Monats belegt werden, die Gemeindehalle in Baienfurt Anfang Dezember, teilt die Kreisverwaltung mit. Von den knapp 3300 registrierten Ukrainern sind 785 in den Unterkünften des Kreises untergebracht. Hinzu kommen knapp 30 Menschen, deren Ankunft man im Lauf dieser Woche erwartet hatte sowie gut 650 Geflüchtete aus anderen Ländern, die ebenfalls in den Unterbringungsmöglichkeiten des Kreises leben.

Weitere Menschen in Obhut der Kommunen

Diese Zahl beinhaltet allerdings keine Menschen, die sich gesetzlich in der so genannten Anschlussunterbringung befinden, die wird von den Städten und Gemeinden eigenständig organisiert.