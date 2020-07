Kreis-CDU nominiert Kandidaten für Bundestagswahl im Wahlkreis 294 Ravensburg

Der CDU Kreisverband Ravensburg nominiert am Freitag, 17. Juli, ab 19 Uhr in Reute den Bundestagskandidaten für den Wahlkreis 294 Ravensburg zur Wahl des 20. Deutschen Bundestags 2021.

Im Zusammenhang mit der anstehenden Nominierung hatte der bisherige Amtsinhaber und Wahlkreisabgeordnete Axel Müller seine erneute Kandidatur bereits bekanntgegeben, hießt es ein einer Pressemitteilung der Partei. Der Weingartener CDU-Vorsitzende und Kreisrat ist seit der vergangenen Bundestagswahl 2017 als direkt gewählter Abgeordneter des Wahlkreises Ravensburg Mitglied des Deutschen Bundestages.

Aufgrund der aktuellen Situation wird die öffentliche Wahlkreismitgliederversammlung in der Durlesbachhalle in der Jahnstraße 5 in Reute bei Bad Waldsee allerdings unter strengen Gesundheitsschutzmaßnahmen stattfinden, wie der CDU-Kreisvorsitzende Christian Natterer in dem Schreiben widergegeben wird: „Die CDU wird die Einhaltung der vorhandenen Hygieneempfehlungen vor und während der Veranstaltung gewissenhaft überprüfen“. Elementare Schutzmaßnahmen seien Abstandsregelungen und das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen.

Interessierte sind zu der Veranstaltung eingeladen. Da die Platzverhältnisse im Zuge der geltenden Abstandsbestimmungen begrenzt sind, werde man allerdings zunächst allen stimmberechtigten CDU-Mitgliedern einen Platz zuweisen.