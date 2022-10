Kreis-CDU lädt künftige Kommunalwahlkandidaten ein

Der CDU Kreisverband Ravensburg geht frühzeitig die Vorbereitungen zur Kommunalwahl 2024 an. Hierzu lädt die CDU alle ihre kommunalen Mandatsträger aus dem Kreistag, den Gemeinde- und Ortschaftsräten, sowie ihre Kandidaten zur letzten Kommunalwahl und potentiell interessierte Bewerber für die nächste Kommunalwahl, zur zweiten kommunalpolitischen Zukunftswerkstatt ein. Die Tagung findet am Freitag, 28. Oktober, um 16.30 Uhr im Kulturgut in Ittenbeuren 5 in Ravensburg statt.

Wie der CDU-Kreisvorsitzende und Kreisrat Christian Natterer in einem Ankündigungsschreiben mitteilt, wird die baden-württembergische Ministerin für Landesentwicklung und Bauen Nicole Razavi zunächst ein Impulsreferat halten. Im Anschluss stehen sechs mit Experten besetzte Themengruppen zur Auswahl: Es diskutieren Kißleggs Bürgermeister Dieter Krattennmacher und Landtagsabgeordneter August Schuler über die Zukunft der Mobilität, Landtagsabgeordneter Raimund Haser über die Energiewende in den Kommunen, der ehemalige Vorsitzende des Kreisbauernverbandes Waldemar Westermayer über das Thema Biosphärengebiet, Wolfeggs Bürgermeistermeister Peter Müller über Schulen und Kultur sowie der Sicherheitsexperte Florian Suckel über das Thema Sicherheit in Städten und Gemeinden.

Ministerin Nicole Razavi steht zusammen mit dem Architekten Felix Wurm zum Brennpunktthema Bauen und Wohnen als Gesprächspartner zur Verfügung. Bürgerinnen und Bürger, die eine Kandidatur bei der nächsten Kommunalwahl überlegen, sind zur Teilnehme eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.