Kreativzentrum veröffentlicht neues Kursprogramm

Seit dieser Woche können wieder kreative Kursangebote des Kapuziner Kreativzentrums in Ravensburg starten – neuerdings auch als Online-Kurse. Ende Februar hatte das Kreativzentrum nach eigenen Angaben sein Kursprogramm namens „kollektivkreativ“ veröffentlicht, ehe es nur wenige Wochen später zum Lockdown kam und das Angebot pausiert werden musste. Währenddessen habe das junge Kreativteam die Zeit genutzt und an neuen Kursangeboten gearbeitet.

Ab sofort könne man aus 40 verschiedenen Kursen auswählen – sowohl online als auch künftig wieder als Präsenzunterricht. Das Angebot möchte eine Plattform für künstlerisches, handwerkliches und experimentelles Gestalten in den Bereichen Vorstudium, Design, Coaching, Kunst, Bühne und Handwerk sein und bietet ein umfangreiches Angebot für Kinder bis Profis an. So gibt es Online-Kurse über die Themen Retrospektive, Handlettering und Work-Life-Coaching.