Kreatives von der Hochzeitsmesse in Ravensburg

Am Wochenende ist in Ravensburg die größte Hochzeitsmesse im Raum Oberschwaben-Allgäu-Bodensee. Wer mag, kann auf dieser Messe selbst kreativ werden und etwas Einzigartiges mit nach Hause nehmen: Denn es gibt dort kreative Workshops. Besucher können einen mit Trockenblumen geschmückten Haarschmuck für die Brautfrisur herstellen oder mit der Knüpftechnik Makramee individuelle Deko für die Feier schaffen. Die „Ewig Dein“ mit rund 80 Ausstellerinnen und Ausstellern ist am Samstag und Sonntag, 14. und 15. Januar, jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Makramee ist gerade voll im Trend bei Hochzeiten – weil die handgeknüpften Teile für Hippie-Charme und Boho-Atmosphäre sorgen. Wie die Veranstalter mitteilen, kann man aus dem Garn kleine Geschenke herstellen, damit Tische dekorieren oder auch jene Stühle verschönern, auf denen Braut und Bräutigam während der Feier sitzen. Größere Makramee-Gestaltungen kann man auf der Messe besichtigen, kleine innerhalb von 30 Minuten selbst herstellen: Wer Lust hat auf diesen Workshop, setzt sich einfach spontan dazu. Es ist weder eine Anmeldung nötig noch eine Gebühr. Nicole Riech aus Oberteuringen steht mit ihrer Kreativwerkstatt hinter diesem Angebot.

Blumen in die Haare

Der zweite Workshop liegt in Händen von Sabrina Rothmund aus Horgenzell. Die gelernte Floristin bietet an, dass man bei ihr spontan einen Haarschmuck für die Braut mit Trockenblumen verzieren kann. Wer mag, gestaltet aus denselben Blumen auch eine Anstecknadel für den Bräutigam. Beides kann man direkt mit nach Hause nehmen und bis zur Hochzeit verwahren. Eine Anmeldung braucht es auch hier keine, eine halbe Stunde genügt, fürs Material wird ein Kostenbeitrag fällig.

Diese Workshops zu aktuellen Do-it-yourself-Trends gibt es auf der Messe 2023 zum ersten Mal“, sagt Lena Lorenz, die Projektleiterin der Ravensburger Veranstaltungsgesellschaft (RVG).

Sie freut sich auf weitere Premieren: So wird mitten in der Halle ein sogenanntes Stretchzelt aufgebaut, ein schönes Zeltdach auf Holzstangen, und mit bunten Teppichen und Lichtern stimmungsvoll hergerichtet. In diesem Zelt finden die Workshops statt.

Infos im Vorbeilaufen

Inzwischen steht auch der Ablauf für die neue Wedding-Bühne fest. Dort wird Moderator Nik Herb einmal pro Stunde eine neue Runde Talk-Gäste empfangen. Allesamt sind sie Experten für ein bestimmtes Thema rund ums Heiraten: Es wird um Brautmode gehen, mit kurzen Modeschauen, um Hochzeitsmusik, um ein Schloss als Hochzeitskulisse und natürlich auch um die schönsten Outfits für den Bräutigam. Detailliert kann man das Bühnen-Programm im Internet nachlesen. „Es sind immer 30 Minuten, in lockerer Folge“, sagt Lena Lorenz. „Man braucht also nicht viel Zeit, sondern kann bald weiter schlendern und später vielleicht nochmal vorbeischauen.“

Kurz nach Messe-Öffnung morgens geht es auf der Bühne los, bis gegen 16.30 Uhr. Unter den rund 80 Ausstellern sind viele aus der Region. Das war dem Messeteam besonders wichtig: dass man beim Messebesuch direkt die Ansprechpartner kennenlernen kann. Und dass ein Tag auf der Messe die komplette Bandbreite der Hochzeitsthemen abdeckt. „Denn wer heutzutage eine Hochzeit organisiert, nimmt sich oft unglaublich vieles vor“, sagt Lena Lorenz. „Es sind so viele Entscheidungen und Organisationsfragen. Man braucht Ideen, Anbieter, Vergleiche. Daher kann ein Tag auf der Messe wirklich gut investierte Zeit sein: weil wir so vieles bündeln und an einem Ort versammeln.“

Fast die komplette Hochzeit

Tatsächlich könnte man auf der Messe fast eine komplette Hochzeit organisieren, schreiben die Veranstalter. Es gibt Brautmode, die man teils direkt anprobieren kann, es gibt Brautschuhe, Accessoires und Schmuck. Auch den Bräutigam kann man auf der Messe schick einkleiden und die schönsten Trauringe aussuchen. Weitere Stände bieten Kosmetik und Haarmode. Man lernt Locations kennen, Caterer und den Sound von Live-Bands, man kann Dekoration und einen Fotografen finden, die eigentliche Hochzeitszeremonie persönlich gestalten, Erinnerungen schaffen und viele nützliche Dinge mieten – Limousinen, Zelte, Mobiliar und Vasen.