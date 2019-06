Kreativer Dieb schraubt Fahrräder zusammen und fährt davon

Ein 51-jähriger Mann ist am Donnerstag gegen 12.30 Uhr an einem Fahrradständer in der Escher-Wyss-Straße hinter dem Bahnhof von einem Zeugen dabei beobachtet worden, wie er den Vorderreifen eines abgeschlossenen Fahrrads und bei einem anderem Fahrrad, welches mit dem Vorderrat am Fahrradständer gesichert war, den Rest des Fahrrads entwendete.

Diese beiden Teile verschraubte der Mann laut Polizeibericht miteinander und fuhr in Richtung Pfannenstiel davon. Aufgrund der Personenbeschreibung konnten die Beamten den Tatverdächtigen identifizieren und an seiner Wohnanschrift antreffen.

Dieser stritt den Diebstahl ab und bot den Beamten, sich in seiner Wohnung umschauen zu können. Im Bad wurde das selbstmontierte und entwendete Fahrrad aufgefunden. Die beiden Fahrradbesitzer konnten ermittelt werden.

