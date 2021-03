Kreative bieten „Auszeit-Box“ zum Osterfest an

Das Kapuziner Kreativzentrum möchte nach eigenen Angaben mit einer besonderen Aktion über die Ostertage für kreative Abwechslung sorgen: Eine „Auszeit inklusive“-Box mit Anleitung soll für kreative Tage zu Hause sorgen und zum Mitgestalten einladen.

Den Inhalt – eine Samenbombe, Frühlingstee, eine illustrierte Postkarte zum ausmalen und verschicken sowie ein „Freakshow-Ei“ von Künstler Peter Berger – hat das Kapuziner Kreativzentrum zusammen mit dem Inklusiven Atelier des ZfP-Südwürttemberg zusammengestellt.

Die Kreativbox der Künstlerinnen und Künstler des Ateliers ist auf 100 Stück limitiert. Man will den Menschen die Möglichkeit geben, einmal eine besonders kreative Auszeit zu verbringen, in Zeiten, wo gelungene Abwechslung besonders wichtig ist, heißt es in der Mitteilung.

Die „Auszeit inklusive“-Box kann ab sofort online (www.kapuziner.info/auszeit) für je 15 Euro vorbestellt werden und ist von Montag, 29. März, bis Donnerstag, 1. April, im Kapuziner Kreativzentrum abholbar. Auf Wunsch wird die Box auch bis zur Haustür geliefert (Radius: Drei Kilometer).