Kreativ sein im Museum

Dieses Wochenende bietet das Kunstmuseum Ravensburg gleich drei erlebnisreiche Workshops an. Los geht es am Freitag, 19. August, von 15.30 bis 17 Uhr mit dem Format „MiniMal!“. Ein Ausstellungsbesuch für die ganze Familie. Das Atelier im Kunstmuseum bietet hier ein Kreativangebot für Jung und Alt an. Zusammen begeben sie sich auf eine spannende Erlebnisreise durch die aktuelle Ausstellung.Weitere Termine sind jeweils freitags, 23. September und 21. Oktober.

Am Samstag, 20. August, geht es weiter mit dem „Kinderatelier zur Marktzeit“ von 11 bis 13 Uhr für Kinder von sechs bis zwölf Jahren. Nach einem gemeinsamen Ausstellungsrundgang wird im Atelier des Kunstmuseums praktisch gearbeitet und das Kunsterlebnis durch eigene Kunstwerke abgerundet. Weitere Termine sind immer samstags von 11 bis 13 Uhr.

Und am Sonntag, 21.August, findet von 15 bis 17 Uhr wieder das Offene Atelier statt. Das Kunstmuseum Ravensburg öffnet das Atelier für generationsübergreifende Begegnungen und gemeinsames kreatives Gestalten: Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind herzlich eingeladen, im offenen Atelier unter Anleitung Neues zu gestalten und verschiedene Techniken zu erproben. Die Teilnahme ist im Rahmen der Förderung durch das Bundesprogramm „Demokratie leben“ kostenfrei. Weitere Termine sind 18. und 25. September sowie 2. und 16. Oktober.

Eine Anmeldung zu den Workshops ist möglich unter Telefon 0751 82/810 (zu den Öffnungszeiten des Museums) oder per E-Mail an kunstmuseum@ravensburg.de.